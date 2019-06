"Mi güertica murciana" en clave"Sweet Home Alabama"

LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN #62. EMISIÓN 09/06/2019

ARTISTA: FENÓMENOS EXTRAÑOS

CANCIÓN: MI GÜERTICA MURCIANA

AÑO: 1995

HISTORIA: 9 DE JUNIO, DÍA DE LA REGIÓN DE MURCIA

VIDEO: MI GÜERTICA MURCIANA - FENÓMENOS EXTRAÑOS

Pues hoy, domingo 9 de junio de 2019, día de la región de Murcia, asumimos el reto de buscar una canción alusiva a Murcia en nuestro programa LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN de la cadena Ser. La región de Murcia aprobó su Estatuto de Autonomía un 9 de junio de 1982 y desde entonces este día es fiesta en toda la región. Poca historia tiene esta Autonomía; mucha más tiene nuestra región, eso sí. Para empezar, nos caracterizamos en la región de Murcia por no tener demasiadas señas de identidad que nos distingan claramente de otros: no hay idioma, no tenemos la idiosincrasia de otros territorios vecinos, no tenemos sentimiento nacional, y no todo en mundo en la región se siente murciano, por otro lado. Un acento gracioso, una forma peculiar de hablar el español que nos hace ser pasto de los humoristas de España, eso sí. Pero el debate identitario es muy enclenque aquí en la región de Murcia.

Tocante a la música, pues también hay problemas a la hora de buscar una canción que nos identifique a todos; más difícil aún es encontrar una canción buena, o seria, o profunda, o solemne, que hable de Murcia. Excluimos, claro, el “Murcia qué hermosa eres” de aquella zarzuela, esa antigualla está muy gastada ya y, la verdad, hemos pasado ya mucha vergüenza con las galas aquellas de la tele. Ha habido grupos de pop y de rock muy buenos por aquí, eso es indiscutible, pero no han hablado de Murcia en sus canciones. Y si buscamos una figura emblemática, o un tema intemporal y representativo y nos comparamos con los demás… pues es complicado. En Cataluña tienen a Lluis Llach y a Joan Manuel Serrat; en Euskadi a Oskorri, Benito Lertxundi y el rock radical vasco. De Mallorca era María del Mar Bonet. Los valencianos presumieron siempre de Raimon; en Andalucía tienen de sobra con todo el flamenco y sus músicas adyacentes, por no hablar del rock andaluz de Triana o de Carlos Cano. A Madrid le han cantado tíos tan chulos como Sabina y Rosendo. Pero, a Murcia, ¿quién le ha cantado a Murcia, por el amor de Dios?

N tenemos señas de identidad tan marcadas como los demás, pero tenemos otras cosas importantísimas. Destacaría dos: que sabemos vivir muy bien y que tenemos mucho sentido del humor. Y con esos mimbres sí que hay una canción, que, a falta de mayor creatividad, podría representar algo del alma murciana. Un grupo de pop-rock humorístico, los Fenómenos Extraños, se atrevió a perpetrar en 1995 esta canción que traemos hoy: “Mi güertica murciana”, que no es ni más ni menos que una versión del "Sweet Home Alabama" de los Lynyrd Skynyrd o, en realidad, una versión murciana de la versión gallega de esa canción que hicieron los Siniestro Total, "Miña terra galega"

La letra de "Mi güertica murciana" contiene todos los tópicos de la ciudad de Murcia y de su huerta: el río Segura, las naranjas y limones, los melones, el puente de los Peligros, el jardín del Malecón, la Semana Santa, Salzillo, el panocho, los zaragüelles, los paparajotes, y nuestra exclamación favorita: ¡pijo! En definitiva, todos los lugares comunes huertanos y murcianos. Como siempre, se confunde a la ciudad de Murcia con la región de Murcia y entonces los cartageneros nos cabreamos y… bueno, eso hoy no toca.

Ah, y se me olvidaba: hay un momento estelar en la canción, al final, cuando aparece (ejem) Keith Richards a hacerse un genial solo… ¡de bandurria! ¿Lo veis cómo somos unos cachondos aquí en Murcia? Ni Sweet Home Alabama, ni Miña Terra Galega, ni nada: hoy en 'LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN', los Fenómenos Extraños con Keith Richards ná menos y una simpática juerga murciana. No tenemos nada mejor que ofrecerle al mundo que nuestro humor y nuestras comidas y todas esas cosas están en la canción de hoy: “Mi güertica murciana”