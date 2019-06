Esquizofrenia en Ciudadanos

Uno de los riesgos más evidentes de sufrir una esquizofrenia hoy día, es ser cargo público de Ciudadanos. Empezaron siendo centro izquierda, pero como vieron que eso no les daba para ser mayoría, viajaron al liberalismo, o al social liberalismo o “yoquesé”, que no lo tengo muy claro; eso sí, después de que Rivera hiciera hace años negocios en unas europeas, con Forum Libertas, de los que VOX al lado suyo, son de Podemos. Juan Marin al lado de Rivera es un aprendiz. En campaña se ponen estupendos, y ponen cordones sanitarios al sanchismo, a la derecha del PP, que no es ninguna extrema derecha peligrosa, y a la postre terminan sentándose con todos, hablando con los partidos que están dentro de la lógica constitucional. Causa hilaridad escuchar a sus cargos públicos cuando son interrogados por un periodista avezado, intentando esquivar otra afirmación que no sea la estricta consigna emanada del todopoderoso “politburó ciudadano”. Esto degrada el prestigio del concejal, del parlamentario electo aspirante a formar gobierno aquí o allá, y retrata la torpe estrategia de un Rivera que parecía en campaña dopado por alguna bebida energética, y a la postre se ha dado de bruces con la cruda realidad: el bipartidismo no está muerto.

