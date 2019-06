El TSJIB da el primer paso para sentar en el banquillo al juez Miquel Florit

El Tribunal Superior de Justicia de las Islas da el primer paso para sentar en el banquillo al juez Miquel Florit por la incautación de los teléfonos móviles a dos periodistas de Europa Press y Diario de Mallorca en el marco de las investigaciones por el caso Cursach. La magistrada Felisa Vidal ha dictado un auto en el que aprecia indicios racionales de criminalidad por parte de Florit y la presunta comisión de delitos de prevaricacion, contra la inviolabilidad del domicilio, contra el ejercicio del derecho al secreto profesional del periodista y de interceptación ilegal de comunicaciones.

En el auto, la jueza acusa a Florit de dictar al menos cuatro autos judiciales susceptibles de ser prevaricadores, de no haber argumentado la mayor parte de sus actuaciones y no haber ponderado la proporcionalidad de las medidas adoptadas. Sobre el auto que el magistrado resolvió para acceder a la geolocalización y los listados de llamadas enviadas y recibidas por parte de los periodistas, el auto subraya que se trata de una medida que supone una injerencia en el derecho al secreto de las comunicaciones de las personas y entidades titulares de los aparatos.

Cualquiera de las medidas de investigación tecnológica debe responder a los principios de idoneidad y excepcionalidad, cuya concurrencia debe encontrarse suficientemente justificada, reza el auto. Una serie de exigencias que, según la ponente, no se cumplen en este auto en el que Florit ofrece una justificación lacónica, dice, que no colma las exigencias de motiviacion.

La magistrada considera que falta cualquier mención al principio de proporcionalidad de la medida, que se adoptó sin tener en cuenta las circunstancias del caso. Recuerda que el auto no explica las filtraciones investigadas para poder apreciar su gravedad y tampoco argumenta los indicios sobre la comisióon de hechos delictivos. Subraya además que las personas sobre las que se dedice la incautació son terceros, no son partícipes de los delitos investigados y ademas son periodistas, que están protegidos por el secreto profesional.

Para la jueza, la protección de las fuentes periodisticas es uno de los pilares de la libertad de prensa. La ausencia de dicha protección, recuerda, podría disuadir a las fuentes de ayudar a la prensa a informar al público sobre cuestiones de interés general y como consecuencia, la prensa podría ver disminuido su papel indispensable de perro guardian y su capacidad para conseguir informacion fiable y precisa.

En este caso, señala el auto, la medida restrictiva no parece procedente porque no cuenta con la garantía necesaria porque no se ofrecen razones para su adopción. La jueza considera que, entre la persecución del delito de revelación de secretos y el derecho a la ocultación de las fuentes, debe primar este último por estar ligado a la libertad de prensa e información, que es, recuerda, preeminente frente a otros bienes jurídicos protegidos.

La magistrada da diez días a la fiscalía y las acusaciones personadas para formular escrito de acusación o pedir el sobreseimiento de la causa.