El Efesé busca una nueva remontada en El Toralín

Tras el decepcionante 1-2 del partido de ida ante la SD Ponferradina, el FC Cartagena cree en la remontada. El conjunto albinegro está obligado a ganar este sábado a las 20:30 en El Toralín, y a marcar al menos dos tantos si quiere seguir adelante con su sueño de volver a Segunda División. No será tarea sencilla, ya que el campo local alcanzará el lleno, con casi 9.000 personas en las gradas, y los blanquiazules son muy fuertes en su feudo.

Por si el resultado en contra de la ida no fuera suficiente, el Efesé se encontrará otro hándicap, en este caso en forma de bajas. A las ausencias previas de Jesús Álvaro y Cristo Martín, se suman otras tres de la pasada jornada: Antonio López, por lesión, Elady, que vio una roja, y Josua Mejías, que cumple ciclo de tarjetas. Además, otro central, Ayala, ha arrastrado problemas durante la semana y no llega al 100% al partido.

El once de Munúa, que confía en marcar rápido un tanto para entrar en el partido, estará formado por Joao en portería, con una línea defensiva formada por Óscar Ramírez y Luís Mata en las bandas, y Moisés y Ayala como centrales, aunque si este último no llegase su puesto lo podría ocupar Mauro, del filial. En el centro del campo volverán a estar Vitolo y Cordero, con Moyita en la mediapunta, Santi Jara por la derecha y Fito Miranda por la izquierda. En punta probablemente vuelva a estar Rubén Cruz.

No será nada fácil conseguir una nueva gesta. La Ponferradina no es el Castilla, y es un equipo temible en El Toralín, donde solo han encajado 8 goles en los 20 partidos que han jugado allí esta temporada, y solo Celta B y Real Madrid Castilla consiguieron convertir más de un gol. Además solo perdieron un partido, 0-1 con el Salmantino, un resultado que no le serviría al Efesé, y desde el 17 de febrero no encajan ni un solo gol en casa, sumando todos sus partidos por victorias.

En cuanto al Efesé, ha hecho 27 goles en 20 partidos fuera de casa. De todos ellos, le valdría el marcador de ocho de estos veinte partidos para conseguir empatar o superar la eliminatoria. De hecho, ha triunfado en campos complicados como La Condomina, el Álvarez Claro o Nueva Condomina.