Una balada para dos princesas: "Candle in the wind"

LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN CON JOSÉ IBARRA #63. EMISIÓN 16/06/2019

ARTISTA: ELTON JOHN

CANCIÓN: CANDLE IN THE WIND

AÑO: 1973

HISTORIA: MARILYN MONROE Y LA PRINCESA DIANA

VIDEO: CANDLE IN THE WIND - ELTON JOHN IN PRINCESS DIANA FUNERAL

Se ha estrenado estos días “Rocket man”, la película biográfica sobre Elton John. Una buena película, por cierto: producida por el propio artista, retrata la infancia, adolescencia y madurez del cantante y pianista, su ascenso al cielo de la fama, su descenso al infierno de la droga, su tortuosa vida familiar, sentimental y sexual, y su final feliz con su matrimonio, su marido y sus hijos. Y todo ello trufado con las canciones que le fueron llevando al estrellato. Algunos fans se han quejado de que faltan algunas de las mejores, pero es que con un repertorio tan bueno era imposible meterlas todas. Una de ellas la traemos hoy a 'LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN': “Candle in the wind”.

Se trata de una trascendental balada que tuvo muchas vidas. Por lo menos, tres: la primera, cuando se estrenó en Inglaterra en 1973; la segunda, unos años después, en el 87, cuando se publicó como single en Estados Unidos, y la última y más notable, cuando Elton John la adaptó para el funeral de la princesa Diana de Gales, en el verano de 1997.

El letrista de Elton John, Bernie Taupin, declaró que dedicó la historia de “Candle in the wind” no tanto a la figura de Marilyn Monroe, de quien no era especialmente fan, como al concepto de una estrella que muere joven, uno de los grandes temas de la cultura rock. “Candle in the wind”, la vela que apaga el viento, es la preciosa metáfora escogida para contar eso mismo: la pena que nos da que alguien luminoso, bello y frágil se muera joven. La letra decía, más o menos, esto: “Adiós, Norma Jean. Me hubiera gustado conocerte, pero yo era solo un niño. Tu vela se apagó antes de tiempo. Tu leyenda nunca morirá. La soledad era dura. El papel que te tocó interpretar, el de superestrella de Hollywood, te hizo pagar un alto precio. Incluso cuando moriste, la prensa aún te acosó: dijeron que te encontraron desnuda. Y a mí me parece que tu vida fue como una vela en el viento, sin saber a quién aferrarse, cuando la lluvia empieza”. Esos pocos versos describían la vida y la muerte de un icono sexual de los años 50 y 60: la actriz Marilyn Monroe, que murió, convertida en mito, en agosto del 62.

Fotos cortesía José Ibarra

Y esa misma balada pudo valer para contar la historia de otra muerte similar, también ocurrida en agosto, pero muchos años más tarde, en el 97: el trágico fallecimiento en accidente de tráfico de la princesa Diana de Gales en París. Oto personaje mundialmente conocido, muy popular en la monárquica Inglaterra, también otro ángel caído, otra criatura vulnerable. Se quiso vender al mundo la imagen de una persona amada por el pueblo y machacada por el poder: éxito asegurado de audiencia. Si a Marilyn Hollywood le había dado la vida y al mismo tiempo se la había destrozado, Diana Spencer, la princesa de Gales, debía su suerte, su fama, su vida y su muerte a otra institución enormemente poderosa: la milenaria monarquía inglesa.

“Candle in the wind” venía al pelo para narrar la historia de la vida y muerte de su amiga Lady Di. Con unos rápidos cambios en la balada, escritos con la urgencia de las horas que transcurrieron entre la muerte y el funeral, Bernie Taupin transformó la letra y Elton John la cantó al piano en la catedral de San Pablo para asombro de todos los ingleses y del mundo entero, pues aquello se televisó para 2.500 millones de espectadores. La nueva letra quedaba así: “Adiós, Rosa de Inglaterra. Que siempre crezcas en nuestros corazones. Llamaste a nuestro país, y susurraste a los que sufrían. Ahora perteneces al cielo, y las estrellas deletrean tu nombre. Y a mí me parece que tu vida fue como una vela en el viento, sin saber a quién aferrarse, cuando la lluvia empieza. Tus pasos quedarán aquí, en las colinas más verdes de Inglaterra. Tu leyenda siempre vivirá”.

Pero qué listo era Elton John, que se metió a todo el mundo en el bolsillo con el truco sentimental de hacer que lo que valió para ensalzar a la americana Marilyn valiera también para homenajear a la inglesa Diana en su funeral. Una balada para dos princesas. Hoy, en 'LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN', Elton John con “Candle in the wind”.