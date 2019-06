Moisés García no sigue en el Efesé y Cordero podría renovar

Tras el nuevo varapalo albinegro en el playoff, el Efesé ha superado el tiempo de duelo y empieza a moverse de cara a la temporada 2019/20. Munúa no se volverá a sentar en el banquillo cartagenero, que ya le busca sustituto. Hasta que no haya nuevo inquilino, no se producirán movimientos en la plantilla, por lo que el nuevo técnico será el primer nombre que se conozca.

Ahora mismo, hay nueve jugadores de la actual plantilla que tienen vínculo contractual con el club albinegro para la próxima campaña: Mario Fernández, Jesús Álvaro, Óscar Ramírez, Orfila, Cristo, Santi Jara, Elady, Aketxe e Igor Paim. Sin embargo, el hecho de tener contrato no significa que vayan a seguir el próximo año en el Efesé. Solo tienen garantizada su presencia como jugadores albinegros cuatro jugadores: Aketxe, Santi Jara, Jesús Álvaro y Óscar Ramírez.

La continuidad de Igor Paim, Mario Fernández y Orfila, que han tenido un papel secundario, está en el aire y salvo sorpresa no seguirán. El caso de Cristo queda supeditado a sus problemas físicos, que le han llevado a estar un año casi en blanco. Por otra parte, en el club saben que es muy complicado retener a Elady, que cuenta con una oferta importante del Tenerife, y esperan poder hacer caja con el extremo jienense.

A estos nueve jugadores con contrato habría que sumar los cedidos Adama, cuyo hándicap es que deja de ser sub23, aunque ha tenido minutos en la segunda vuelta en Badajoz, y Dani Abalo, que ha firmado un buen año en el Langreo, aunque parece complicado que el gallego vuelva al Cartagena, que se encontrará otra vez con el problema de su alta ficha. Ambos tienen un año más de contrato con el FC Cartagena.

Quedan libres por tanto nombres como Cordero, Vitolo, Rubén Cruz, Moisés, Ayala, Fito Miranda, Antonio López y Carrillo, así como los cedidos Josua Mejías, Julio Gracia, Moyita y los tres portugueses, Joao Costa, Luís Mata y Rui Moreira.

De todos ellos, el que más opciones tiene de seguir es Cordero, que ha firmado, en líneas generales, un buen año, y que ha sido de lo mejor del Efesé en el playoff y el tramo final de liga. Ya ha jugado dos años en el Cartagena y conoce a la perfección el club albinegro, por el que ha dado la cara en varias ocasiones. Es uno de los pesos pesados del vestuario cartagenero, aunque hasta que no se firme al nuevo entrenador no se producirán movimientos en la plantilla.

Otro peso pesado, Moisés García, el actual capitán, ya se despidió ya de la afición en redes sociales y no continuará después de cuatro años vistiendo la albinegra. Ayala fue más ambiguo en sus palabras en redes, pero tiene ofertas de Segunda División, como una del Almería, y es complicado que siga. Fito Miranda no ha cumplido las expectativas mientras que en el caso de Antonio López pesan mucho sus problemas físicos, que le han llevado a caer lesionado en tres ocasiones esta temporada. Por último, parece que Vitolo y Rubén Cruz tampoco seguirán y es posible que el club intente retener a Carrillo como apuesta de futuro.