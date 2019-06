LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN CON JOSE IBARRA #64. EMISIÓN 23/06/2019

ARTISTA: CAMARÓN DE LA ISLA

CANCIÓN: LA LEYENDA DEL TIEMPO

AÑO: 1979

HISTORIA: 40 AÑOS DE LA LEYENDA DEL TIEMPO

VIDEO: LA LEYENDA DEL TIEMPO - CAMARÓN DE LA ISLA

Se está hablando mucho estos días del 40 aniversario de la publicación de un disco histórico en la música española: “La leyenda del tiempo”, del Camarón de la Isla, y nosotros vamos a darle también un repaso en nuestro programa de hoy. Porque es un disco que tuvo muchos intríngulis, mucho desprecio inicial, mucho elogio posterior, mucha trascendencia, muchas de esas cosas que nos gustan en 'LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN'.

El artista era José Monge, el Camarón de la Isla, el más grande cantaor del flamenco que ha habido nunca y que murió muy joven, en 1992, con 42 años. Y antes de cumplir los 30 entregó esta obra maestra en el año 1979. Pero no estaba solo. Los talentos que le acompañaron fueron también de primera categoría: a las guitarras Rafael y Raimundo Amador y el Tomatito, Jorge Pardo a la flauta, los teclistas del grupo Alameda, y en las letras ayudaba Kiko Veneno con su “Volando voy, volando vengo” y otros arreglos. Pero el factótum de todo fue el productor Ricardo Pachón, que quiso atreverse a proponerle al Camarón un disco de fusión. Nadie lo había hecho antes: fusionar el rock con el flamenco; bueno: hubo algún antecedente en los años sesenta, pero no con la trascendencia de este disco. Y para rematar la faena, varios de los temas del álbum eran poemas adaptados de Federico García Lorca. “La leyenda del tiempo” era uno de ellos. Bebiendo de la tradición pero separándose de ella, la cultura flamenca iba a dar un paso de gigante, un salto de calidad que, al principio, no se comprendió.

Fotos cortesía José Ibarra

Todo aquello fue revolucionario, transgresor, arriesgado y vanguardista. Los puristas del flamenco echaron pestes de él: no entendían esas moderneces de contar con un bajo eléctrico, una batería o un sitar o un sintetizador Moog. La hondura poética de la letra, llena de complejas metáforas lorquianas, le daba otro toque de elitismo que la hacía difícilmente digerible para el público clásico del flamenco puro. El disco fue un fracaso de crítica: ya sabemos lo que suele pasar con los críticos: cuando pasa algo, no se enteran; y 10 años después ellos mismos dicen que aquello era genial. En cuando a las ventas, muy, muy pocas: solo se vendieron 6000 copias en 13 años. Hubo gitanos que devolvieron el disco a la tienda porque decían que ese no era Camarón. Y sin embargo hoy día esta bulería pasada por el tamiz del rock, del jazz, del blues y de la alta poesía es considerada por alguna famosa lista como la cuarta mejor canción de la historia del pop español.

De la altura estratosférica que alcanzó “La leyenda del tiempo” y la leyenda del propio Camarón de la Isla da idea una anécdota de otro genio que quiso acercarse a él. Cuentan que cuando Michael Jackson visitó España en una de sus giras en sus tiempos de megaestrella, cuando apenas podía salir a la calle, sí que pidió poder salir del hotel rodeado de guardaespaldas para tener el detalle de ir a comprar a una tienda el disco de un flamenco extraordinario que le habían dicho que se llamaba Camarón de la Isla. El negro genial sabía reconocer al gitano genial, un extraño y hermoso vínculo de reconocimiento entre iguales que creo que lo dice todo.

Por último, cabe recordar que aquí en la región de Murcia el Camarón nos visitó tres veces en el Festival del Cante de las Minas de La Unión; la última, en 1989, ya muy enfermo, pero aún suena espectacular su voz en las grabaciones que se hicieron. Y nosotros no podíamos dejar de pasar la ocasión hoy de rememorar en 'LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN' al Camarón de la Isla y su tema mágico: “La leyenda del tiempo”