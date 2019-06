"Mentiras no, amianto no" han gritado este lunes los padres del CEIP José María Lapuerta

Concentración este lunes 24 de junio a las puertas del CEIP José María Lapuerta por parte de padres de alumnos y profesores del centro escolar al que acuden unos 700 niños.

La protesta se convocaba para exigir la retirada de amianto que hay en el colegio. Hasta allí se han desplazado la vicealcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, y la concejala del área de Educación, María Irene Ruiz, así como el portavoz de MC José López quien ha protestado por la situación del centro.

Al grito de "mentiras no, amianto no" los afectados han exigido a la consejería de Educación que no jueguen con la salud de los niños y retiren el amianto de una vez. Una actuación que se iba a llevar a cabo este verano pero que se ha aplazado el proyecto para el 2020 por no tener presupuesto para ello.

Noelia Arroyo y María Irene Ruiz han mantenido un encuentro con la dirección y la asociación de madres y padres del centro (AMPA), en el que han intercambiado información acerca de los cambios introducidos en el proyecto que han aumentado su presupuesto y con ello el proceso de contratación de las obras.

Ello, según ha advertido la Comunidad Autónoma, retrasaría su ejecución a la finalización del curso próximo y no a este verano, como inicialmente se había comprometido la administración regional. Las obras en cualquier caso requerirían que el centro estuviera vacío durante un plazo de dos meses.

Tanto Noelia Arroyo como Irene Ruiz ha manifestado de nuevo su respaldo a las reivindicaciones del centro escolar, ya que se trata de una actuación “necesaria, imprescindible e irrenunciable”; y han expresado su total disposición a colaborar y a tratar de que pueda llevarse a cabo este verano.