'Plan Renove' en el Efesé

Tras la renovación de Gustavo Munúa como técnico del Efesé, el conjunto albinegro empieza a poner ladrillos en el proyecto de la próxima campaña. En total hay diez jugadores con contrato en el FC Cartagena, entre los que están Óscar Ramírez, Jesús Álvaro, Santi Jara, Aketxe y Cordero, que renovaba hace unos días en el club albinegro por una temporada. Estos cinco son los únicos jugadores que tienen asegurada su continuidad, aunque el delantero vasco despierta el interés de varios clubes, que tratarán de acometer su fichaje.

Dentro de estos jugadores con contrato nos encontramos con tres que no entran en los planes del Cartagena, por su pobre rendimiento esta campaña. Son Mario Fernández, Igor Paim y Orfila. En el caso del guardameta cántabro se valora muy positivamente su profesionalidad y papel en el vestuario, pero se está buscando otro portero mayor de 23 años que mejore sus prestaciones. Por su parte el brasileño Igor Paim apenas ha aportado nada en los pocos minutos que ha jugado este año, casi todos como suplente, aunque a favor de su continuidad juega el haber llegado de la mano de Munúa desde Uruguay y que sigue siendo sub23. En cuanto a Orfila, consideran que su rendimiento deportivo no ha estado acorde con su alta ficha y saldrá del club.

El caso de Cristo Martín es muy diferente, ya que tras cuatro años en el Efesé es uno de los hombres más queridos por la afición. Sin embargo, ha estado un año casi en blanco por las lesiones y desde el club saben que contar con él, como sucedió en invierno, es un riesgo que no quieren correr pese a tener un año de contrato. Por último, nos encontramos el caso de Elady, que despierta el interés de clubes de la categoría de plata. Se está dejando querer por el Tenerife y su continuidad parece casi imposible, aunque su marcha dejará dinero en las arcas del club, gracias a su cláusula de 500.000 euros.

Al margen de la primera plantilla hay también varios temas que solventar. Desde el club se plantean el futuro de los dos nombres más destacados de la cantera albinegra en los últimos años: Mauro y Adama. Ambos dejan de ser sub23, lo que obstaculiza su ascenso al primer equipo. El costamarfileño ha estado cedido en la segunda vuelta en el Badajoz aunque no parece que vaya a seguir pese a tener un año más de contrato, mientras que el caso del alicantino es el contrario, acaba contrato pero hay intención de contar con él, ya sea para el primer equipo como para cederlo a otro equipo y que tenga minutos. Por último nos encontramos el caso de Dani Abalo, que termina su cesión en el Langreo, en el que ha hecho seis tantos y ha recuperado sensaciones, aunque está descartada la continuidad del gallego.

En cuanto a los jugadores que terminan contrato en el club albinegro, Moisés García ya se ha despedido de la afición, Rubén Cruz lo tiene muy avanzado con el Córdoba, y Ayala, que no ha recibido una propuesta formal de renovación, espera al Almería. Vitolo no seguirá en el Efesé, que ya tiene muy avanzadas las negociaciones con Sergi Maestre, del Real Murcia, en su posición. La continuidad de Fito Miranda y Antonio López, en este último caso muy condicionado por sus lesiones, parece también complicada, aunque la renovación de Munúa puede cambiar las cosas. El caso de Carrillo, por contra, está en el aire, y su continuidad no está descartada, teniendo en cuenta la juventud y la proyección del joven de Alcantarilla, que acaba de cumplir 20 años.

Respecto a los jugadores que terminan su cesión y vuelven a sus equipos respectivos, el Cartagena tiene interés en poder contar con alguno de ellos. Vuelve a salir, como el año pasado, el nombre de Josua Mejías, pero la situación es la misma, desde el Leganés prefieren cederlo a un Segunda. Los portugueses Joao Costa y Luís Mata están también en la agenda albinegra, cuando se desvinculen del Oporto. El guardameta ha despertado el interés del Fuenlabrada, en Segunda, y deja de ser sub23, mientras que el lateral tendrá que pensar si quiere seguir teniendo un rol secundario, a la sombra de Jesús Álvaro. También está pendiente de la situación Moyita, que tras el ascenso a Primera del Mallorca no entra en los planes del club bermellón. Rui Moreira, casi inédito, no seguirá, mientras que con la continuidad de Munúa resucita el interés en el bético Julio Gracia, cuyo rendimiento bajó en el tramo final de la temporada.

En cuanto a los fichajes, al margen del nombre del pivote defensivo Sergi Maestre, recién desvinculado del Real Murcia y en cuyo fichaje el Cartagena parece haberse colocado en primer lugar, suena también el nombre de otro exgrana, el guardameta Ian Mackay. En este caso el gallego está en la agenda albinegra aunque su alta parece más lejana. El caso de Toché está en stand by, pues el santomerano confía en encontrar acomodo en Segunda. El Efesé sabe que el tiempo juega a su favor y es el único club en el que el goleador jugaría en la categoría de bronce.