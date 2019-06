El PSOE califica de gran disparate y absurdo el nuevo organigrama municipal

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Palencia ha calificado de gran disparate y de un completo absurdo el nuevo organigrama municipal aprobado en el pleno de organización y ha recordado al alcalde Mario Simón que hace sólo unos meses acusaba al anterior equipo de gobierno, capitaneado por Alfonso Polanco, "de no poder presentar ningún logro, al ser la inacción, las promesas incumplidas, buenas palabras y malos hechos, con barrios abandonados, asociaciones de vecinos enfadadas, proyectos sin terminar, menos actividad económica, menos comercio, más despoblación, más envejecimiento y haber mentido a todos, incluso a la oposición" de ahí ha pasado a las alabanzas por el trabajo bien hecho en el último mandato durante el pleno de coalición de gobierno lamentando el viraje dado por Ciudadanos.

Los socialistas se han mostrado muy críticos con el nuevo organigrama municipal que, consideran, no se corresponde con criterios de eficacia y si de atención a la situación personal de los propios concejales. No comprenden cómo es posible que las dos áreas que más críticas han concentrado los pasados cuatro años, como son obras y medio ambiente vuelvan a depender de los mismos concejales. Áreas fundamentales como son organización de personal, con Policía Local y Bomberos, no van a tener representación en la Junta de Gobierno Local lo que es incomprensible. Críticas también al reparto de las dedicaciones exclusivas de los populares, considera el PSOE que Hacienda (PP), Urbanismo (PP) o Desarrollo Económico (VOX) deben tener una dedicación exclusiva dad la complejidad de las mismas y la cantidad de trabajo, incompatible con mantener la actividad profesional propia de cada uno de esos concejales.

La portavoz socialista Miriam Andrés ha querido también recordar a PP y Ciudadanos que "han vendido Palencia desde Madrid", y para ello reproducían una publicación del Facebook de Alfonso Polanco, que estuvo apenas unos minutos publicado, en el que reconocía que mientras negociaban aquí en Palencia había sido un acuerdo alcanzado en Madrid el que entregaba la alcaldía a Mario Simón. Aseguran que harán una oposición leal y responsable pero estarán pendientes de las posibles incompatibilidades que se puedan dar y denunciarán todos los incumplimientos.