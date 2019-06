El PP confía alcanzar un acuerdo de investidura, Vox quiere negociar y Ciudadanos se remite a su acuerdo previo con los populares

Desde el Partido Popular muestran su voluntad de seguir negociando y llegar a acuerdos para la investidura. Tras el acuerdo con Ciudanos tienen que alcanzar otro con Vox, pero desde Ciudadanos no quieren pactar con ellos. Creen que todos los partidos implicados en las negociaciones tienen que ceder, al no obtener mayoría absoluta y consideran que es necesario ser consciente de que ninguno de los partidos puede aplicar su programa electoral al 100 %. Su portavoz es Joaquín Segado.

Los populares creen que a falta de tres días y medio del inicio de la primera sesión del debate de investidura, hay posibilidades de que se llegue a un acuerdo programático a tres bandas y de que se pueda llegar a ese acuerdo que permita a Fernando López Miras, ser el presidente de la Región de Murcia.

Por su parte, el portavoz del grupo parlamentario de Vox, Juan Antonio Liarte, se ha mostrado abierto a las negociaciones para conseguir acuerdos programáticos con PP y Ciudadanos que faciliten la formación de gobierno. Indican que este hipotético acuerdo no será un "trágala" y que también quieren garantías, por parte de los dos partidos, de que se cumplan los acuerdos. Su portavoz es Juan Antonio Liarte.

Fuentes de Vox consultadas por la Cadena SER opinan que la intención formación naranja está utilizado a Vox como excusa para que no salga adelante el pacto firmado con el PP y poder pactar posteriormente con los socialistas. Manifiestan que a Ciudadanos le interesa que el PP esté en la oposición y no gobernando, de ahí que a la firma de ese pacto de gobernabilidad la tilden de 'paripé' y que "Ciudadanos está utilizando al PP como una marioneta".

En cuanto a Ciudadanos, la formación naranja se mantiene en la misma línea que ha hecho hasta la fecha, hacen un llamamiento a la responsabilidad y se remiten al pacto que ya han llevado a cabo con el PP. No quieren hablar de acuerdos punto por punto con Vox y no cierran las conversaciones de investidura con el PSOE. Repiten que los únicos interlocutores que aceptan a la hora de negociar son el PP y el PSOE, no a Vox. Isabel Franco es la portavoz de Ciudadanos.

Por parte del Partido Socialista, su portavoz, Diego Conesa, recuerda que son el partido más votado en las elecciones autonómicas, creen que son el partido de la regeneración y critican a Ciudadanos por no haberles apoyado para formar un gobierno que tendría mayoría y que podría esyar en marcha. Consideran también las negociaciones del último mes entre PP, Ciudadanos y Vox como un paripé y hablan de "gobierno a la murciana" con las tres derechas rigiendo las politicas en materias como educación, sanidad o servicios sociales.

Por último, Podemos indica que Ciudadanos “debe dejar de mentir e intentar hacer pensar a la gente de esta Región que no van a pactar con Vox ya que sólo con el visto bueno de la ultraderecha van a poder estar en el gobierno con el PP". También han criticado la decisión de la Junta de Portavoces de no convocar la comisión del diputado para no expedientar a José Antonio Liarte, portavoz de Vox, por sus insultos a la ministra de Justicia, antes de la investidura y así no enfadar a un socio necesario como Vox. Piden también que Ciudadanos que decida ya a quién apoyará en la investidura.

En cuanto a la Junta de Portavoces, ha acordado retrasar la constitución de las comisiones a la constitución de gobierno, salvo las comisiones de peticiones y defensa del ciudadano y la del estatuto del diputado, que re reunirán el 3 de julio. También se ha constituido la Diputación Permanente, con presencia de 3 miembros del PSOE, otros 3 del PP, y uno del resto de partidos.