La banda británica 'The Waterboys' abren el XXII Festival de Jazz de San Javier

Después de 40 años y 15 discos, 'The Waterboys' sigue sorprendiendo con el sonido de cada nuevo trabajo gracias a la impronta de su carismático líder, el músico escocés Mike Scott fundador y único miembro permanente de la banda formada en 1983, que actuará en la primera noche de Jazz San Javier donde llega con su último álbum “Where The Action Is”. El nuevo disco de esta legendaria banda referente del folk británico y el rock and roll, publicado hace apenas un mes, ha sorprendido una vez más a sus seguidores con una amplia variedad de influencias musicales y también literarias, siempre presentes en la música de The Waterboys.

Los primeros acordes de la noche sonarán con Fernando Rubio, uno de los músicos de mayor prestigio de la Región de Murcia que también cumple 40 años de carrera, muchos de ellos ligado a su banda Ferroblues con la que pasó por Jazz San Javier. El guitarrista, cantante, armonicista, compositor y productor cartagenero Fernando Rubio vuelve con su actual banda “The Inner Demons” y su último trabajo “Cheap Chinese Guitar”, con el que vuelve a desnudar su alma musical norteamericana y su devoción al rock, el country, el blues, el soul y las músicas de raíz.

Jazz San Javier 2019, ofrecerá un total de 28 conciertos en 17 noches, del 28 de junio al 27 de julio. San Javier, Santiago de la Ribera y La Manga del Mar Menor acogerán los tres conciertos gratuitos que saldrán del auditorio del Parque Almansa en una edición en la que también habrá una marching band, con la Dixieland Train recorriendo calles y plazas de Santiago de la Ribera y San Javier.

Entre los artistas que completan el programa del Festival, del que ya se publicó un avance a principios de abril, destaca el bajista Marcus Miller, uno de los músicos más influyentes del planeta, que vuelve a Jazz San Javier, acompañado por su banda habitual para presentar su nuevo álbum “Laid Black”, nominado a un premio Grammy como Mejor álbum contemporáneo instrumental.

Maceo Parker, leyenda viva del funk y del soul jazz, será otra de las superestrellas presentes en esta edición del Festival que no visitaba desde 2003. Después de haber pasado por la banda de James Brown y Parliament Funkadelic, Maceo Parker formó la que está considerada como “la mejor banda de funk del mundo” con la que actuará en Jazz San Javier.

El Festival de Jazz de San Javier, estrena este año la declaración de Interés Turístico Nacional.