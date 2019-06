Una canción trans: "Lola", con el grupo The Kinks

LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN CON JOSÉ IBARRA #65. EMISIÓN 30/06/2019

ARTISTA: THE KINKS

CANCIÓN: LOLA

AÑO: 1970

HISTORIA: TRAVESTIS. DÍA DEL ORGULLO LGTBI

VIDEO: LOLA - THE KINKS

Finales de junio: es la época en la que cada vez en más países celebramos el día del orgullo LGTBI. 'LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN', antes de irse de vacaciones de verano, se suma al orgullo, cómo no, con un tema clásico del rock’n’roll, rama pop británico de los sesenta, que tanto nos gusta. Los Kinks se atrevieron en 1970 a abordar un tema tabú: el travestismo y la transexualidad. La T del colectivo LGTBI.

Los encargados de hablar de ello fueron los Kinks. Unos londinenses que tuvieron la mala suerte de ser muy buenos en los exigentes tiempos de los imbatibles Beatles y Rolling Stones. Sus canciones estaban llenas de ironía y crítica, y uno de sus grandes éxitos es el que traemos hoy aquí: “Lola”, del año 1970.

Lo que para nosotros es un nombre de mujer común y ordinario, Lola, en la Inglaterra de los años sesenta debería parecer el colmo del exotismo: llamarse Lola en Londres era mucho llamarse, y era un nombre lo suficientemente extravagante como para que se lo pusiera un hombre que se vestía de mujer y quisiera quedar original.

La historia de la canción es sencilla: un chico conoce a una chica en un club londinense, beben, bailan, se preguntan los nombres y ella dice el suyo, “Lola”, con una voz muy grave. Ligan y se van a casa. Aquello llega a más y más y entonces el chico descubre porqué Lola caminaba como una chica pero hablaba como un chico. Y resulta que no le hace ascos al tema: se queda prendado de su Lola que lo agarra con la fuerza de un hombre y le hace gozar mucho. Se pretende incluso insinuarnos que hay una relación sexual de dominio, en donde ella es quien lo domina a él sentándolo en sus rodillas y tirándolo al suelo y se forma un lío en donde ya no se sabe qué hacen ni quién es ella o quién es él. Es la ambigüedad sexual hecha canción. Y eso era precursor en el año 1970; después vendría el glam rock, la androginia, las estrellas gays del pop de los setenta…

Cabe recordar que los primeros luchadores en Estados Unidos por los derechos de todo el colectivo LGTBI fueron los travestis. Les tocó ser los pioneros en sufrir las persecuciones de la policía en las ciudades americanas. Hartos de las redadas que sufrían, se rebelaron contra ello en el año 1969, cuando tuvieron lugar los disturbios de Stonewall en New York y el primer desfile del orgullo que entonces era desafiante y reivindicativo y hoy, por fortuna, se ha convertido en, además, festivo.

Fotos cortesía José Ibarra

El autor de “Lola” y líder de los Kinks, Ray Davies, declaró que lo único que pretendió con su canción era demostrar que no todo es lo que parece. Y tanto, hijo: y tanto. Lo importante de esta canción es que no se burlaba de los travestis; si acaso, alguna sonrisa de sorpresa ante el descubrimiento inesperado del verdadero sexo de Lola y, bueno, que siga la fiesta, que no decaiga. Algo que podía ser violento se convertía en desenfadado; algo que era rechazable y condenable según los estrictos códigos morales ingleses pues se normalizaba, se hacía de ello algo divertido y se desdramatizaba. Una última anécdota: en la letra original se rimaba “Lola” con “Coca Cola”, pero a la BBC no le pareció bien, no quería tener problemas con la empresa y solo por eso se sustituyó por “Cherry Cola”.

“Lola” definía un nuevo código moral para la juventud inglesa, americana y mundial: mientras no le hagas daño a nadie, tú disfruta con lo que más te guste y ya está. A nosotros nos gusta esa filosofía y paseamos por las calles de Cartagena en el día del orgullo LGTBI con esta cancioncica en la cabeza que ponemos hoy en 'LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN'. Llega el verano, el programa se toma un descanso y se despide hasta septiembre y os dejamos en la compañía de “Lola”, de los Kinks.