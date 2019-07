Orgullo de demócrata

No sé si a ustedes les pasa, yo he entrado modo fin de ciclo, mi cuerpo y mi mente no están preparados para continuar ni un solo día más prestando atención a la opereta a las que nos someten desde la política. Sé de la trascendencia del momento, todas las alertas deben estar encendidas ante la ocupación de nuestras instituciones por el ultranacionalismo de extrema derecha. Los que lo auspician, lo justifican por su ambición desmedida no merecen ni un minuto de mi atención; el resultado no puede ser otro que la agresión desde todos los frentes, con palabras, manadas y hechos, contra las políticas de igualdad, contra la perspectiva de género, trivializando las agresiones machistas, contra los derechos civiles, sociales y económicos, contra las personas inmigrantes que tanto nos aportan en esta España cada vez más vacía y despoblada.

El que la ciudadanía entendamos de la gravedad de la situación parece importarles poco a algunos de nuestros representantes, ellos siguen cínicos, con sus negocios irresponsables de puestos y carguetes. Por eso en vez de seguir observando la farsa prefiero salir a la calle, festejar, sentirme orgulloso con los orgullosos del camino que hemos recorrido en el reconocimiento de nuestra realidad diversa y plural. Llenar las calles de arco iris, el fin de semana pasado lo hicimos en Jerez ahora, a pesar de ellos, será en Madrid, es expresión de que aunque hartos no estamos dispuestos a que nos arrebaten la libertad conquistada.