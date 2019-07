Lucha de despachos

El grupo municipal de Unidas Podemos-IU en Leganés ha criticado que tres semanas después de la investidura y la formación de la nueva corporación municipal aún no tengan despacho propio y, por tanto, no cuenten con un acceso personal a un ordenador y a las cuentas municipales. Algo de vital importancia ya que ello supone que no puedan acceder a las comunicaciones oficiales por vía interna, como las convocatorias de comisiones y plenos o el envío de documentación municipal.

Según la portavoz, Gema Gil, el gobierno de Santiago Llorente no sólo no quiere llegar a acuerdos con ellos, a pesar de defender lo contrario, sino que directamente les está “marginando” para que no puedan realizar su función fiscalizadora en los primeros compases de la legislatura.

Fuentes del gobierno local rechazan esa postura y explican la situación asegurando que el grupo quería un despacho en el centro de la ciudad y la única opción era compartir espacio con la concejala de Vox, cuestión que rechazaron. Por tanto, serán colocados en un despacho en el centro municipal Las Dehesillas, donde ya estaban las cuatro concejalas no adscritas expulsadas de Leganemos la pasada legislatura. Por tanto, en el tiempo en que se ha tomado la decisión, se debe proceder a la instalación y por tanto ese ha sido el motivo del retraso. Rechazan de esa forma las acusaciones de “boicot” o “persecución” contra Unidas Podemos-IU. De hecho aseguran que hay cargos de confianza del propio gobierno que están en esa misma situación.