La Mar de Músicas reunirá 90 actividades de Cine, Arte y Letras en su programación paralela

El festival La Mar de Músicas, que este año cumple su XXV edición y que se celebrará desde el próximo 19 de julio hasta el 27.

A las 46 actuaciones de su programación musical, se unen diversas actividades cada año en torno al país invitado, en esta ocasión, Portugal, reunidas en los programas La Mar de Arte, La Mar de Letras y La Mar de Cine.

Diez películas se proyectarán en el nuevo Teatro Circo en dos pases cada día, a las 17 y 19 horas. Se ha destacado el especial reconocimiento a la actriz, directora y cantante María de Medeiros, conocida por todos en su papel en Pulp Fiction de Quentin Tarantino, que actuará en el festival el día 25 de julio, con su largometraje Capitanes de Abril (2000), seleccionada para el Festival de Cannes.

La Mar de Letras, será, una vez más, un marco para conocer la literatura del país invitado al festival gracias al abanico de invitados y actividades que conforman su programa con cuatro de los escritores portugueses más prestigiosos y galardonados del momento: Lídia Jorge, Afonso Cruz, Gonçalo M. Tavares y Dulce Mª Cardoso.

Destinado al público familiar con bandas musicales y talleres dedicadas a los más pequeños, se realizará el programa La Mar Chica en la Plaza San Francisco. Las inscripciones se podrán realizar a través de la página web del festival.

Por último, La Mar de Arte acogerá siete exposiciones con la obra de Pedro Cabrita, Alfredo Jaar o Isidoro Valcárcel Medina, entre las que destaca la exposición 'Windows of the World' del artista portugués Andre Vicente Gonçalves, famoso por sus composiciones de ventanas fotografiadas en sus viajes por todo el mundo y que hace unos meses visitó la ciudad para añadir Cartagena a sus composiciones. Para La Mar de Arte el artista ha creado una composición nueva y única que reúne algunas de las ventanas históricas más bellas de Cartagena, que se podrá ver en el CIM a partir del 15 de julio junto con ejemplos de otras ciudades como Venecia, Viena, Paris o Amsterdam. Se realizarán también dos intervenciones en el centro de la ciudad como el proyecto "Inside Out" creado por el artista urbano JR.

La memoria fotográfica del festival se mostrará en una exposición bajo el nombre de "Un festival, una ciudad" que, correrá a cargo de los dos fotógrafos oficiales de La Mar de Músicas, Carlos Gallego y Pablo Sánchez del Valle, con selección de imágenes de los verdaderos protagonistas del festival: sus artistas y músicos, los diferentes escenarios, el ambiente de la ciudad y su público entregado. También contará con gran presencia el arte urbano en esta edición, con la obra site-specific de los graffiteros portugueses Frederico Draw y Rodrigo Contra, creada especialmente para la ciudad de Cartagena.