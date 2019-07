Izaskun Moyua y Blanca Estrella Ruiz, pasión por ser mujer

La batalla por la igualdad unió sus caminos cuando Izaskun Moyua accedió a la dirección de Emakunde. Ya por entonces, Blanca Estrella Ruiz llevaba años trabajando por los derechos de la mujer -fue durante sus años en Telefónica cuando, al recibir llamadas de mujeres para sincerarse, fue consciente de la importancia de trabajar por sus derechos-. El espacio Retratos de una vida. Diálogos de Euskadi las ha vuelto a reunir, un encuentro que ha evidenciado la química entre ambas.

Cadena SER

Al referirse a los pasos dados en materia de igualdad, la presidenta de la Asociación Clara Campoamor habla de involución. Según reconoce, fue el lehendakari Juan José Ibarretxe quien más avanzó en la reivindicación feminista. "Por aquella época Emakunde funcionó como una rueda. Una víctima era escuchada y, en la medida de lo posible, los problemas se solucionaban. Entonces se crearon las primeras ayudas. Sin embargo, todo aquello se ha ido al traste. Ahora no hay conexión, antes funcionaba todo como un reloj, ahora no tira", explica. Ruiz considera que la nueva clase política de mujeres jóvenes quiere inventarse el feminismo, pero el feminismo está inventado". Por eso habla de involución en la consecución de logros en materia de igualdad.

Moyua, exdirectora de Emakunde y actualmente portavoz del grupo juntero de EAJ-PNV en Araba, considera que se trata de un tema cíclico. "Cuantos más derechos consiguen las mujeres, más peligro de involución existe", puntualiza. Reconoce preocuparle el riesgo que corren los logros en cuestión de derechos en los últimos años. "La vulnerabilidad de lo conseguido me da muchísimo miedo", advierte.

Para Ruiz el lenguaje igualitario es trascendental. "Ibarretxe, con sus vascos y vascas, adoptó una forma de hablar que incorporaba a las mujeres y la clase política cambió el lenguaje". Moyua lo suscribe aunque apunta una inquietud sobre la juventud: "las jóvenes de la pancarta de hoy no sé si reconocen el trabajo hecho. Hay una especie de querer borrar, de creer que la lucha empieza ahora", sostiene. "Son tiempos de memoria y de agenda. Memoria para reconocer todo lo hecho. Tenemos que reiivndicar la memoría histórica de los derechos de las mujeres", concluye.

La política pregunta a la activista sobre sus años de trabajo. "No me canso porque, si así fuera, sería como decir que todo el camino que he recorrido es falso o no ha valido para nada", responde Ruiz. A lo que añade Moyua: "Yo, allá donde voy llevo el discurso más noble: la igualdad entre hombres y mujeres".