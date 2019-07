La Junta presenta el anteproyecto de ley de delimitación de mandatos

C´S ha aprovechado la mañana del domingo para tratar diferentes temas de actualidad entre los que se encontraban el anteproyecto de ley sobre la regeneración democrática y además ha tratado el Festival de la Guitarra y los incidentes que ayer sufrieron los miembros del partido en las fiestas LGTBI celebradas en Madrid.

El Gobierno de la Junta de Andalucía ha presentado el anteproyecto de ley de delimitación de mandatos dirigido a la regeneración democrática con la finalidad de que ni presidentes, ni vicepresidentes, ni consejeros puedan estar en el cargo más de ocho años. Para Isabel Albás, primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba “es una decisión que va en el ADN del nuevo gobierno y que además va a incluir otras medidas”. Albás ha señalado que “se llevarán a cabo otras propuestas como dar respaldo legal a los funcionarios que denuncien determinadas irregularidades”.

Sobre el Festival de la Guiatarra, la responsable de Turismo en el Ayuntamiento ha señalado que hay que potenciar las cosas que se hacen bien y corregir todo aquello que se hace mal. Albás apunta potenciar más el Festival y poner en valor todos los valores que lleva este evento para que sea un referente. Para ello, apuesta por hacer actividades mirando al exterior. Albás indicó que “Córdoba puede ser el centro de referencia internacional del flamenco porque tenemos artistas de reconocido renombre y tenemos que poner más en valor”. Albás, que esta mañana ha pasado por el curso de formación que están impartiendo el masestro Cañizares dentro de las actividades del Festival de la Guitarra, ha afirmado que "junto con los técnicos, sus conocimientos hay que analizar las mejoras que se pueden llevar a cabo". De cara al año que viene que el Festival cumple 40 ediciones Albás apuesta "por los maestros, para atraer a un turismo de calidad”

En este sentido, Albás ha lamentado los hechos ocurridos en el día de ayer en la celebración de la fiesta LGTBI en Madrid, en el que los miembros del partido fueron increpados. Ante esto, Albás señaló que “siento pena y mucha tristeza. Es una marcha para la igualdad y vivir ese tipo de acciones es triste. A nadie le puede gustar ese tipo de actos y lo que pasó ayer me resulta triste y me da un a pena tremenda por no estar todos unidos por la igualdad y con ejemplos como el de ayer lo tenemos más complicado. Tenemos que trabajar todos en la m isma dirección y lo de ayer fue muy triste”,.