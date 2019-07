Javi Flores rescinde su contrato con el Elche para firmar con el Córdoba

El Elche C.F. se queda sin el concurso de uno de sus mejores jugadores las dos últimas temporadas, la del ascenso y la permanencia en Segunda. Javi Flores, de 33 años, deja la entidad ilicitana para firmar tres temporadas con el equipo de su ciudad natal, el Córdoba C.F. que quiere salir cuanto antes de la Segunda B. El Club franjiverde indicaba en su nota oficial lo siguiente:

"El Elche C.F. y Javi Flores han llegado a un acuerdo para la rescisión del contrato que unía a ambas partes tras exponer el jugador su voluntad de formar parte del proyecto del equipo de su tierra, el Córdoba C.F.

El centrocampista cordobés cierra así su segunda etapa en el Club con un ascenso y una permanencia y, sobre todo, siendo un ejemplo de profesionalidad. El Club agradece a Javi Flores su compromiso y su trabajo por la entidad y le desea la mayor de las suertes en su carrera. ¡Gracias, Javi!".

Por su parte, Javi Flores ha publicado en su cuenta personal de twitter una carta de despedida en la que da las gracias a todos y asegura que "se cierra así una segunda etapa en el Elche que ha sido maravillosa y en la que hemos devuelto y consolidado al Club donde se merece, como mínimo. Me he sacado la espina de la anterior etapa y he disfrutado del fútbol y de la ciudad como nunca.

Afición: mil gracias. Me he sentido muy querido. Mi familia y yo nos vamos siendo ilicitanos y muy agradecidos por el trato recibido. Agradezco al Elche su comprensión para facilitar mi salida y cerrar juntos esta segunda etapa. Os deseo lo mejor. El Club camina con paso firme y decidido. ¡Mucho Elche!".