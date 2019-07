Manuela Carmena le pide al alcalde que no dé volantazos con Madrid Central

“El nuevo alcalde y su equipo son personas demócratas y se van a dar cuentas de que tiene que trabajar por el bien de la ciudadanía”. Ese es el mensaje de Manuela Carmena a Martinez Almeida por su decisión de otorgar una moratoria a los conductores sobre Madrid Central y añade que la mayoría de los madrileños exigen un aire limpio.



"Siendo un hombre de derecho el alcalde tiene que saber que las Instituciones en sí mismas tienen que tener una línea de continuidad. No se puede llegar al Ayuntamiento y no respetar toda una línea de ordenanza de movilidad y desarrollo de Madrid Central, dentro de los márgenes jurídicos correspondientes se pueden llevar a cabo modificaciones, pero no dar volantazos” y está segura, nos comenta, de que rectificarán.

Begoña Villacís dijo ayer que el tema de Madrid Central y la moratoria también le ocurrió a Carmena, quien aclara que “fue justo al revés”. Y explica que estos no son cautelares, son cautelarísimas. Todas las medidas que presento el PP contra Madrid Central los jueces las rechazaron. “Yo pienso que es una confusión de la señora Villacís”.

Sobre el Orgullo

Carmena no estuvo en la manifestación del Orgullo, pero la siguió con atención: “me emocioné mucho con los discursos, con la cantidad de gente que había allí, con ese mensaje que es tan bonito una vez al año: el amor, la tolerancia, la empatía. Valores que nos hacen tanta falta”.

La exalcaldesa de Madrid ha sido recordada en multitud de ocasiones y su nombre coreado. Sin ir más lejos, esta semana en la Plaza de Pedro Zerolo cientos de personas gritaban al unísono eso de “Que vuelva Manuela”. Es una sensación muy interesante, nos cuenta. “Lo más importante que hemos hecho en estos cuatro años es haber sido capaces de devolver el espíritu de creatividad y de libertad en la ciudad y comprendo la nostalgia”.

La manifestación de este año del Orgullo dejaba momentos como el de los gritos de “fuera” a Ciudadanos al paso de su carroza. Ciudadanos, que ahora forma parte del gobierno con PP y Vox no era bien recibido en la manifestación y Carmena nos dice sobre eso que “Esas expresiones de intolerancia nunca son buenas. Aunque es muy interesante reflexionar las dos partes: es curioso, desde un sector se reprocha que son esos partidos lo que no han tenido tolerancia y no han sabido aceptar que no se podían admitir unas tesis excluyentes como las de la extrema derecha del partido Vox y ahí se mezclan dos faltas de tolerancia”.

Una actitud que ha empañado en cierto modo una reivindicación, y añadía Carmena que “Cuando se tiene profundo espíritu demócrata hay que ser más tolerante que el no tolerante. Y ser tolerante hasta para los no tolerantes”.