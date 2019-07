200 oficinas bancarias han echado el cierre en la última década en Cantabria. La pasada crisis financiera, las fusiones y adquisiciones o la digitalización que está viviendo el sector son solo algunos de los motivos que han provocado su cierre.

Primero afectó a las zonas rurales, y poco a poco ha ido extendiéndose a los núcleos urbanos en las que se han ido fusionando, lo que antes eran cuatro o cinco oficinas distintas, en una única sucursal.

Evidentemente su cierre ha provocado la amortización, solo en Cantabria, de 1.500 puestos de trabajo.

Desde que comenzó la crisis y el problema financiero, en particular, con las cajas de ahorro, la reconversión del sector ha sido una constante.

“Venimos de un sistema financiero vinculado a las cajas de ahorro en el que lo que primaba era el buen servicio al cliente y hemos pasado a otro en el que prima, exclusivamente, la rentabilidad”, explica Pedro García, responsable de Banca de UGT y portavoz del comité de empresa de Liberbank. Asegura, además, que ya “no les preocupa” el riesgo reputacional.

Esta reconversión ha precarizado el empleo, según García, ya que las financieras han optado por externalizar servicios “aprovechándose” de las ETT y subcontratas.

“Hay núcleos rurales en los que está proliferando la figura del agente financiero, que es un autónomo que gestiona la zona como si fuese una franquicia. De tal manera, que si se pone enfermo o se va de vacaciones nadie le sustituye y la zona se queda sin servicio”.

Es lo que lleva ocurriendo en la comarca de Soba, desde hace un tiempo, porque el agente financiero está de baja. “Es una situación que está afectando muchísimo a las personas mayores porque no pueden realizar ninguna operación cerca de casa, ni siquiera retirar su pensión si no les acercan hasta Ramales de la Victoria”.

García explica, además, que la reconfiguración del parque de oficinas irá de la mano de una apuesta por acelerar la transformación digital del banco.