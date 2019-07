La música americana vuelve a conquistar Riaza

El Huercasa Country Festival cerró su sexta edición congregando en la jornada del sábado a más de 5000 personas en torno a los espectáculos de la jornada.

El día comenzó con el ya tradicional Country & Western Dance y la actuación de Badlands en la Plaza Mayor de Riaza, con más de 2000 personas bailando y disfrutando del buen ambiente en el corazón de Riaza. Por la tarde, el festival arrancó a las 19:00h con más Country & Western Dance donde los asistentes, experimentados o no, demostraron su destreza en el arte del line dance de la mano de, entre otros, Mario Hollsteiner.

La actuación de la HFC All Stars Band, capitaneada por Jeff Espinoza contó con la participación de más 15 músicos de diferentes formaciones. La banda ofreció un repertorio recogido en el disco HCF Country & Western Dance que se puso a la venta en los puestos de merchandising del festival. Canciones como "Rose Garden" o "Slow Turning" forman parte de este recopilatorio.

Tomaron el relevo en el escenario Chuck Mead & The Grassy Knoll Boys haciendo un recorrido por su discografía basada en el country honkey tonk. Los californianos The Long Ryders presentaron su nuevo disco 'Psychedelic Country Soul', editado este mismo año tras más de 30 años sin sacar material nuevo, completando su actuación con uno de sus hits más celebrados "Looking for Lewis & Clarke".

Para cerrar la jornada del sábado de Huercasa Country Festival, el texano Hayes Carll, ofreció un recital con su reciente lanzamiento "What It Is", Hayes Carll se consolida como el artista con mayor crecimiento exponencial dentro del country rock ocupando el número 1 en la Americana Radio Album Chart desde hace semanas.

Huercasa Country Festival cerró su sexta edición con 12.000 asistentes (2000 más que el año pasado).