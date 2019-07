Gonzalo Caballero confirma su incorporación al Parlamento de Galicia

El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha confirmado que se incorporará al Parlamento de Galicia después del pleno que se celebrará esta semana, en el que estarán todavía presentes los diputados Abel Losada y Juan Díaz Villoslada, que después renunciarán al acta para centrarse en su responsabilidad como concejales en Vigo y A Coruña. A partir de que se desarrolle este lunes el pleno organizativo de A Coruña y tras la celebración del de Vigo, si la renuncia de los dos diputados se celebrase antes del Pleno del Parlamento, el PSdeG quedaría con dos diputados menos, explica el partido socialista. Debido a esto, ambas renuncias, según informa el PSdeG, se harán tras el pleno de esta semana. A continuación, Gonzalo Caballero se incorporará como presidente del Grupo parlamentario socialista. Yo respeto el Parlamento y los resultados electorales, por lo que me mantuve en mi trabajo como profesor de la Universidad de Vigo desde que fui elegido secretario xeral hasta ahora. Evidentemente, no pude debatir con Feijóo pero estaré encantado de hacerlo en cuanto haya oportunidad', ha explicado. Gonzalo Caballero ha subrayado que 'estará encantado de debatir con Feijóo donde y cuando quiera' pero ha opinado que 'igual él no está tan cómodo de un debate cara a cara en igualdad de condiciones'. 'El PP pide debates pero después realmente no los quiere', señala Gonzalo Caballero, porque 'Feijóo va a seguir perdiendo impulso', que considera que a Feijóo 'nunca le gustó el debate político y prefiere ampararse en su cargo y en el márketing electoral, antes que responder por sus fracasos'.

