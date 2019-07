Fuera de cobertura

Un problema recurrente al que se enfrentan los vecinos de Aldehuela y su alcalde, Arcadio Muñoz. "Estamos ya en el sexto día sin cobertura de teléfono móvil", explica. "Este pasado invierno la gente se ha cambiado a teléfono fijo. Por lo menos están más tranquilos"

Los principales afectados, los más mayores, cuenta una de las vecinas del pueblo, Felicidad Hernández. "Hay gente que solo tiene móvil y no puede comunicarse con los hijos que están fuera y están preocupados. Nos llaman a nosotras, a nuestro fijo"

Muñoz asegura que la respuesta de Movistar es siempre la misma. "A la compañía le da igual si eres el alcalde o Paquito el chocolatero. Te dicen que hagas la queja cuando pase todo, a partir del 1 de agosto", afirma

La situación empeora cuando la población pasa de los 50 empadronados a los 200 vecinos en verano. "Cuando llegan estas fechas el WhatsApp no funciona. Se colapsa Te hablo de un giga. Pagamos igual que en Zaragoza por 10". Por eso carga duramente contra aquellas instituciones que hablan de despoblación. "el señor diputado que está en su despacho en Zaragoza no se llevan la bronca. Se la lleva el vecino. ¿A quién se lo dices? ¿a quién me quejo yo, si la compañía no me hace caso?, lamenta.

No han sido pocos los esfuerzos de Aldehuela de Liestos por solucionar el problema. El ayuntamiento invirtió hace unos años 12.000 euros para ofrecer internet grauito a sus vecinos. Eso sí, de un giga, que es lo único que, de momento, llega a la localidad