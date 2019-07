El 42% de los castellanomanchegos creen que el precio de su alquiler es "ajustado"

El barómetro del CIS de junio ha incorporado por primera vez un bloque de preguntas sobre el alquiler. Los datos se pueden consultar por comunidades autónomas. Entre los datos llamativos, el 42% considera que los precios no son ni caros ni baratos, sino que se mantienen estables.

El 19,5% de los encuestados considera que los precios del alquiler son caros y solo el 7,5% considera que son baratos. Casi 4 de cada 10 viven en una casa pagada, el 28% la está pagando, de alquiler vive el 12,8% y en una vivienda heredada el 7,5%. La principal razón para irnos a una vivienda de alquiler en Castilla-la Mancha es por no tener suficientes ingresos para poder hacer frente a ella. Y es que a 8 de cada 10 le gustaría tener una vivienda propia.

El principal motivo de subida de los alquieres, dice la mayoría de los castellanomanchegos, es porque hay más gente que quiere vivir de alquiler. La segunda opción es que hay pocos pisos que se alquilan. También se les ha preguntado por si se tiene pensado comprar una casa. El 94 % dice que no tiene previsto comprar una en los próximos 12 meses. Y a más largo plazo el 45% se lo plantea. El motivo para no comprar una vivienda e que no hay dinero suficiente.