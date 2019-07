"Hay locales que cierran y que con un asesor seguirían funcionando"

"Cómo es posible que haya cerrado este restaurante con lo bien que se comía". Esta expresión es de las clásicas, de las que hemos oído hablar toda la vida, y es que es cierto que "hay establecimientos que cierran sus puertas y no se explican el porqué, y que podían seguir funcionando de haber tenido un buen asesoramiento". Esto lo asegura Diego de Tomás, cabeza visible de Aberas Consultores, una empresa que opera desde la provincia de Cádiz para toda España y que tiene entre sus decenas de clientes a cada vez más establecimientos de hostelería.

Su cometido es el asesoramiento externo, tanto económico, como gastronómico y en materia de comunicación. Diego se encarga de los números, contando también en su equipo con un chef y con una persona experta en webs y en redes. Pero no se agarran al cliente como una lapa. Su labor tiene un principio y un final. E incluso si tras una primera toma de contacto, los números son correctos, no hay negocio que valga, "como nos pasó con un cliente de Málaga cuya confianza nos hemos ganado con eso y nos ha presentado a tres amigos más".

El asesoramiento es día a día y cada semana, el empresario hostelero "que no suele ser muy avezado en números ni en comunicación", recibe el informe de la semana para que vaya corrigiendo los aspectos mejorables durante el mes.

De momento, De Tomás asegura que la mentalidad no acompaña en el sector, "aunque preferimos ir creciendo poco a poco". La idea más extendida es que es un servicio "caro que no se pueden permitir". Pero al menos en Aberas Consultores "tenemos claro que no queremos convertirnos en un gasto, sino en una inversión". Por ello, garantiza que "todo nuestros clientes han empezado a ganar dinero a partir del mes o mes y medio de contratarnos".

Diego de Tomás ha sido uno de los invitados esta semana en el espacio enogastronómico "Abocallena" en el Hoy por Hoy de Radio Jerez.