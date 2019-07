Una campaña de abonos a fuego y oro

El Efesé mantiene los mismos precios que la pasada campaña para sus abonos, pero con una importante novedad: la inclusión de la opción de un "Abono Oro", con motivo del 25º aniversario de fundación del club, y que por 30 euros más incluye una serie de ventajas. Bajo el lema 'Forjados a fuego', desde el club albinegro esperan aumentar el número de abonados respecto a los 7.100 de la pasada campaña.



Los precios base, que son los mismos que el pasado año, van entre los 160 de tribuna alta a los 50 de fondo bajo, pasando por los 130 de tribuna baja, los 110 de lateral alto, los 90 en fondos altos y los 70 de lateral bajo. Hay precios reducidos para desempleados, discapacitados, pensionistas y menores de 25 años. Los abonos para niños, aunque depende de la zona del campo, tienen un precio de aproximadamente la mitad del de uno de adulto.

Como es habitual, no se incluyen en el abono las eliminatorias de playoff, ni Copa del Rey, así como una jornada del club, en el que los abonados deberán pagar, que será ante el Real Murcia. Los abonados tienen reservada su localidad hasta el día 9 de agosto. Los carnets se podrán retirar en las oficinas del club, de lunes a viernes, de 10 a 14 y de 17 a 20, excepto los viernes que solo abren por las mañanas.

En cuanto al 'Abono Oro', se puede adquirir en cualquier zona el campo, por 30 euros extra. Lleva varias ventajas, entre ellas poder ver todos los partidos del Efesé que se den en la plataforma Footters totalmente gratis, para los 1.000 primeros en acogerse a esta modalidad. El resto de abonados tendrán un descuento del 50% en los partidos del Efesé televisados en la plataforma Footters, que dará todos los partidos de casa del FC Cartagena.

Además, para los abonados otro el precio del abono se mantendrá el año que viene en caso de ascenso y los abonados oro tendrán prioridad para adquirir las localidades de las que disponga el Efesé para los partidos fuera de casa, algo de vital importancia en las eliminatorias del playoff. También podrán retirar dos entradas a mitad de precio, disfrutarán un 15% de descuento en los productos de la tienda y su abono tendrá un diseño exclusivo, con un escudo dorado y el logo del 25º aniversario.

En cuanto a la actualidad deportiva, Paco Belmonte ha dado varias claves. Siguen Santi Jara y los renovados Cordero y Ayala pero no se cuenta con Orfila, Cristo y Paim para el arranque de la pretemporada, y también se está buscando una salida para Mario Fernández, aunque se contará con él si no llegan a un acuerdo de salida. Otro jugador que está en esa situación es Óscar Ramírez, que renovó de forma automática por número de partidos jugados. Están contentos con su rendimiento pero con la llegada de Fucile tendrá complicado tener minutos y creen que lo mejor es que salga. Por último, en el caso de Elady, indicaba Belmonte que hay "mucho ruido y pocas nueces", y que solo saldrá si la oferta es beneficiosa para todas las partes, incluyendo el Cartagena.

Los otros dos jugadores con contrato son Aketxe y Fito Miranda. En ambos casos estarán el día 15 comenzando la pretemporada con el equipo. Según Belmonte, "tienen valor suficiente" para formar parte del Cartagena aunque Munúa tendrá la ultima palabra y se están mirando varias opciones en el mercado. Además, el charrúa quiere contar con el canterano Mauro, al que van a renovar, y va a empezar la pretemporada con el primer equipo, igual que Adama. Vázquez, Fran y Revilla, del filial, también harán la pretemporada.

Además no hay ninguna negociación de renovación abierta, descartando la continuidad de jugadores como Rubén Cruz, Vitolo o Carrillo. En cuanto a los cedidos, se está valorando incorporar a alguno de ellos. El caso de Josua Mejías es similar al del pasado verano. El venezolano ha empezado la pretemporada con el Leganés y está buscando equipo en Segunda. Si no encuentra nada vendrá al Cartagena. La cesión de Moyita está complicada y en el caso de Julio Gracia, ambas partes están valorando si traerle o no, aunque está lejos. En cuanto a Joao Costa, es seguro que jugará en Segunda.

En cuanto a fichajes, ha reconocido el interés en Fullana, del Atlético Beleares, pero tiene muchas ofertas. Toché también está en lista y cerca de rescindir con el Oviedo, pero no van "a hipotecarse" por traer al santomerano, con el que esperan una larga negociación.