El Consejo de Peñas carga contra el Concejal de Obras por dejación de funciones

El Consejo Municipal de Peñas, en nombre de su secretario, Luis Miguel Robles, se ha quejado amargamente del trato por parte del Ayuntamiento de Palencia, en concreto, del concejal de obras, Facundo Pelayo, por una dejación de funciones que ha impedido el normal desarrollo de una parte del programa de las fiestas del Ave María. El comunicado reza lo siguiente:

Este Consejo se ha caracterizado siempre por su vocación de servicio a los vecinos de nuestra ciudad no solo en las fiestas de San Antolín sino en todos aquellos eventos en los que hemos podido aportar nuestro granito de arena, rara vez tenemos discrepancias graves con el Ayuntamiento ya que se procura mediante el dialogo y la colaboración limar las lógicas diferencias y llegar a acuerdos beneficiosos en lo principal para nosotros, el bienestar y la diversión de los palentinos.

Para ello, habitualmente se firma un convenio general anual en el que se contemplan las actividades que a groso modo se realizarán durante el año, entre las cuales se encuentran, navidad, carnavales, feria chica, San Antolín, fiestas propias y celebraciones en los barrios de la ciudad, aspecto este último en el que se viene manteniendo una colaboración la mayor de las veces muy estrecha con las asociaciones vecinales, a las que siempre hay que agradecer su ayuda y colaboración. Sin embargo hay momentos en los que nos encontramos situaciones “rocambolescas” en las que la falta de información o de ganas de tenerla por parte de alguno de nuestros munícipes es palpable, cuestión que genera desconcierto y muchas veces enfrentamientos innecesarios con departamentos del ayuntamiento que no han sido debidamente informados.

La situación hasta ahora ha sido llevadera y hemos logrado no sin mucho esfuerzo y horas de nuestro tiempo (gratuitas por supuesto) paliar las consecuencias de algún “descuido” municipal, no obstante vemos que la deriva tomada desde las últimas elecciones, particularmente por el concejal delegado (plenipotenciario al parecer) de obras, da visos de forzar mediante la negativa sistemática la paralización de nuestras actividades, siendo sufridores directos los vecinos de Palencia, este fin de semana pasado sin ir más lejos los del Barrio del Ave María, donde a pesar de los buenos oficios ejercidos por la Asociación de Vecinos y de varios intentos por nuestro lado una parte del programa no pudo realizarse. La excusa, falta de personal, algo que un político bregado en mil batallas como Don Facundo Pelayo debería saber que solo es achacable a su gestión anterior en el mismo departamento.

Insistimos en que son lejanas nuestras broncas con el ayuntamiento, tenemos que remontarnos a los tiempos del alcalde Jambrina, y lo más reciente al mandato de Don Marcelo, para recordar problemas entre las peñas y el ayuntamiento, queremos a toda costa evitar esa posible vicisitud y por ello mediante esta carta pública solicitamos a los señores concejales de todos los departamentos afectados, se pongan las pilas, se dejen de excusas absurdas y trabajen mirando el bienestar de la ciudad en vez del de su partido, ya que ni las peñas, ni las asociaciones, ni los palentinos en general somos culpables de las componendas de las que hacen gala los políticos y es que, nos parece muy bien que tengan que forzar la máquina y tumbar las pretensiones de quienes USTEDES mismos han puesto al mando, pero eso NUNCA puede ser a costa de los palentinos.

Por último no queremos dejar pasar la ocasión para declarar que echamos de menos a figuras que ya no están , (ya que tras su marcha vemos bastante entorpecida nuestra actividad) por nombrar algunos, Don Sergio Lozano con su implicación, afabilidad y seriedad en las labores que realizaba, Don Luis Angel Pérez Sotelo, Siempre a mano y siempre dispuesto a escuchar y “desfacer entuertos”, Doña María Álvarez, sin cuyo buen oficio nos hubiéramos topado muchas veces con verdaderas “paredes urbanísticas”, Doña Ana Rosa García, trabajando sin dinero y mucha imaginación y un largo etcétera, todos ellos con ganas de facilitar las cosas, entrega al movimiento social, vecinal y asociativo, en definitiva personas volcadas en la ciudad mediante sus cargos electos.

Sirvan estas líneas como toque amistoso de atención a Don Facundo, al nuevo equipo de gobierno y al Señor Alcalde para que pongan orden así como para despertar a quienes permanecen adormecidos aún en el laberinto electoral ya que sería una pena malograr de inicio la legislatura.