Tensión entre Negueruela e Yllanes por el reparto de tareas de ambas consellerias

Tensión y cruce de acusaciones entre el nuevo conseller de Modelo Económico, Trabajo y Turismo, Iago Negueruela, y el vicepresident y conseller de Transición Energética y Sectores Productivos, Juan Pedro Yllanes. Este miércoles ambos mandatarios, el socialista y el podemita mantuvieron una conversación con un tono elevado a cuenta del reparto de las nuevas tareas de ambas consellerias.

Hay que tener en cuenta que la antigua sede de la conselleria de Trabajo, en el polígono de Son Castelló, un edificio bastante amplio, lo ocupará el nuevo conseller Juan Pedro Yllanes, aunque seguirán manteniendo algunos departamentos. Mientras que Negueruela se traslada en la conselleria de Turismo, en la calle Montenegro del centro de Palma.

Al parecer, la discusión se produjo después de que Yllanes convocara a los responsables de su departamento para el reparto de las tareas. Una cita a la que acudió Negueruela y de allí comenzó un tenso diálogo en el que intervino el jefe de gabinete del podemita, Pep Malagrava.

Fuentes socialistas defienden que existe un buen trato entre Yllanes y Negueruela y que no hay ninguna discrepancia por el reparto de los directores generales. Eso sí, admiten que hubo conversaciones con un tono elevado pero que no fueron insultos dirigidos a Yllanes algunas expresiones lanzadas por Negueruela como "vete a la mierda", "vete a tomar por culo" o "no me jodas".

Este jueves, ambos líderes políticos han coincidido en el pleno del Parlament, han guardado silencio y se han evitado en todo momento. Desde el Govern, la propia presidenta Francina Armengol ha querido quitar hierro al asunto y dice que no hay que darle más importancia.