La «estelar potencia de voz» de Judith Hill recala en Palencia

El vigoroso soul de la cantante estadounidense Judith Hill (Los Ángeles, 1979), elogiada por la revista musical Rolling Stone por su «gran voz de potencia estelar», recalará en Palencia el lunes, 22 de julio, dentro del ciclo musical ‘Puestas de sol’ que organiza la Diputación palentina, en el marco de la amplia y variada oferta cultural de verano que ha programado esta administración —Espiga. Cosecha cultural de 2019—, que incluye un total de 145 actuaciones distribuidas en 87 localidades de la provincia.

El concierto de Judith Hill se celebrará desde las 21:00 horas en el espléndido marco del patio del Palacio Provincial, escenario donde hace apenas unos días brilló con éxito el auténtico y legendario blues de Watermelon Slim. El ciclo ‘Puestas de sol’, que se abrió el 21 de junio y se prolongará hasta el 19 de agosto, incluye once conciertos de muy diversos estilos musicales (jazz, soul, blues, funk, folk, pop, indie…), con el común denominador de la contrastada calidad artística de los solistas y grupos participantes.

Judith Hill, considerada una de las grandes voces del soul norteamericano, recalará en Palencia dentro de la gira europea que protagoniza este mes, en la que ha programado tan solo quince fechas en cinco países: Letonia, Rumanía, Dinamarca y España. Tras ofrecer esta misma semana tres actuaciones en las Islas Canarias, la cantante llegará a Palencia antes de acudir con su vibrante actuación a las otras tres citas previstas en España: Madrid, Pontevedra y Soria, punto final de la gira.

La cantante de Los Ángeles fue una de las protagonistas de las historias reales que reflejó el cineasta Morgan Neville en su galardonada película documental A veinte pasos de la fama (2013) sobre los cantantes que hay detrás de grandes estrellas, cinta que obtuvo el Óscar al mejor largometraje documental y el Grammy a la mejor película musical.

EL VATICINIO DE PRINCE. Judith Hill fue corista habitual de Stevie Wonder, George Benson y Prince, entre otras rutilantes estrellas de la música afroamericana. Este último artista fue su gran mentor en sus dos últimos años de vida, al producirle un disco y convertirla en su corista principal. Asimismo, Hill también participó en la gira de Michael Jackson This is it (2009), donde cantó I just can’t stop loving you a dúo con el rey del pop. También cantó Heal the world en el funeral de Jackson. Acosado por la prensa, Prince les dijo a los periodistas: «No me hagáis las preguntas a mí, hacédselas a Judith Hill. Pronto será tan famosa que nunca más os atenderá».

Además de colaborar en más de setenta discos, Hill coprodujo su primer álbum como líder, Back in time (2015). Desde entonces, la cantante —que también interpreta algunas piezas al piano— cuenta por éxitos sus numerosos conciertos por los escenarios de todo el mundo. Actuará en Palencia acompañada por los músicos que forman su grupo para esta gira europea: Robert Hill (bajo), Michiko Hill (teclado) y Michael White (batería).