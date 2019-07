Un pregonero de la casa

Las fiestas patronales de Aranda contarán este año como pregonero con el historiador arandino Javier Iglesia Berzosa. El equipo de gobierno ha optado por conceder este honor a un brillante y concienzudo investigador y divulgador de la historia del municipio. “Javier es arandino de cuna y de corazón y le gradezco que haya aceptado este encargo, que recibió al principio con mucha sorpresa; yo creo que ser pregonero se puede considerar uno de los mayores honores que puede recibir un arandino, ya sea de nacimiento o de adopción”, señalaba la alcaldesa, Raquel González, en su presentación.

Javier Iglesia, que a su fecunda trayectoria como historiador acaba de añadir la publicación de su tesis doctoral, ‘Burguesía y revolución liberal en la Ribera del Duero burgalesa’, reconocía que ha sido una sorpresa su designación, de la que se siente plenamente satisfecho. Confiesa que inicialmente había optado por rechazar esta invitación, pero tardó bien poco en reconsiderarlo y decidió no perderse esta oportunidad. “Inicialmente dije que no quería, pero fue mi primer impulso, me pilló un poco de sorpresa y luego, según salí del despacho, me lo pensé mejor y retroceder sobre mis pasos y le dije: Raquel sí lo quiero hacer, porque es un halago”, comentaba Iglesia, que reconoce que en 2005 rechazó una petición de la Peña Tierra Aranda de ser el pregonero alternativo, de lo que todavía se arrepiente.

Este historiador, que trabaja en el departamento de Promoción del Ayuntamiento, reconocía también que el hecho de ser “de la casa” potencia todavía más la satisfacción de recibir este encargo. Respecto al contenido del pregón, su autor avanzaba que le ha salido “un poco poético”, a la vez que “emotivo” y “simpático”. Está basado en tres pilares: la nostalgia, Aranda como ciudad próspera y pujante y la historia e importancia del pasado para conocer mejor el futuro.

El autor del pregón confiesa que desde siempre ha vivido las fiestas de Aranda con mucha intensidad y recordaba los años en que se desarrollaban de una manera muy diferente en relación a nuestros días. “Cuando era un chaval me acuerdo de que había unas fiestas totalmente distintas a las de ahora; es lo que podríamos llamar la época pre peñas, unas fiestas un poco anárquicas y un poco pueblerinas si se quiere, incluso había dos maneras de divertirse según la clase social a la que pertenecieras”, avanza el pregonero, que se considera parte de esa generación que veía la transición como “un momento de apertura, de mayor cultura, de búsqueda de la tradición, vinculada, no solamente a los bienes patrimoniales, como por pueden ser las bodegas, sino también a lo inmaterial, como era la esencia de la fiesta”.

De todo ello hablará también Javier Iglesia Berzosa el 13 de septiembre en el el acto del pregón e imposición de las bandas a la reina y damas.