Amaia, la ganadora de OT que se sale de la norma, convence en el Parque Torres

No eran pocos quienes se preguntaban qué hacía Amaia, una artista salida del programa televisivo Operación Triunfo, ganadora del mismo, representante de España -al alimón con otro concursante, Alfred García- en Eurovisión (por donde pasaron con más pena que gloria), en un festival de la envergadura y el prestigio de La Mar de Músicas.

El ciclo cartagenero, que en esta edición cumple 25 años, dedicó una de sus noches más destacadas, la del viernes, dedicada a los grandes nombres, a esta joven pamplonesa de 20 años que ya ha pisado las tablas del Teatro Real de Madrid y ha actuado en festivales de masas como Primavera Sound en Barcelona o WARM Up de Murcia. Y la joven revelación dio respuesta contundente y calló de golpe todas las bocas que ponían en duda la licitud de brillar con tanta luz en un cartel tan prestigioso como el de La Mar de Músicas.

Fue el suyo un concierto enérgico, con canciones llenas de vida, haciendo alardes de voz impresionantes, desde tonos cálidos y relajados a desgarro en latitudes altas de la escala. Arropada por una efectiva banda con Nuria Grahan a la guitarra y coros, Paula Vegas a los sintetizadores y coros, Aleix Bou a la batería y Miquel Sospedra al bajo, Amaia Romero hizo también una demostración de virtuosismo al piano y a la guitarra, recordando por momentos el arrebato con que toca las teclas otro artista salido de un show de talentos, Pablo López, que también está camino del olimpo en la música.

A lo largo de su repertorio, con un público familiar (muchos niños y abuelos) coreando desde la primera nota, tuvo tiempo para sus canciones más conocidas, como "El relámpago", "Un nuevo lugar" o "Nadie podría hacerlo", o una deliciosa versión de "Desde que tú te has ido" de Cecilia. Sobre su experiencia en el festival cartagenero, fue muy gráfica: "Es de las pocas veces que canto en un lugar donde el público está sentado escuchando las canciones, y no están todos borrachos...". En resumen, una artista a seguir que se ganó el corazón y los oídos de los escépticos.

Le precedieron en el escenario Los Hermanos Cubero, un dúo alcarreño que hace una música de raíz manchega, acompañados solo por mandolina y guitarra, con un repertorio costumbrista y aires de folk y country. Una curiosa y estimulante experiencia llena de jotas y seguidillas.

Fra!

Fra! / Pablo Sánchez del Valle

Este combo ghanés fue una de las grandes revelaciones de la jornada, en sesión vespertina en el escenario del Palacio Consistorial que se convirtió en "la calle del ritmo". Desenfreno contagiado a un público que abarrotaba el lugar e influencias de muy diversos estilos: rock, ska, reggae, con raíces africanas. Una gozada para los sentidos, la fórmula perfecta para liberar las tensiones cotidianas de la semana. Fra! quiere decir "mezcla" y eso es lo que define a esta formación llena de colorido que con solo un álbum, que data del año pasado, ya se han lanzado a conquistar el mundo.

Claim

Claim / Pablo Sánchez del Valle

Al escenario situado en la plaza del C.I.M., bajo las palmeras, y con el mar de fondo, se subieron los locales Claim, una de las bandas que merecen una atención en el emergente panorama indie regional. Su música es muy vitalista, con toques tropicales a veces, llena de alegría, pero con un sello propio, alejado de la corriente del 'pop feliz' de Efecto Pasillo, Atacados y Bombai. Además de canciones propias, que llevan el sello del desenfado y el buen rollo, deleitaron con un fin de fiesta en el que fusionaron "Love is in the air" de John Paul Young y "La bilirrubina" de Juan Luis Guerra. Una fiesta total.

El Niño de Elche

El Niño de Elche / Pablo Sánchez del Valle

Este artista flamenco regresaba al festival, en esta ocasión al patio del C.I.M., después de varios años en los que ha seguido profundizando una línea que le hace absolutamente personal. Es un cantaor flamenco ortodoxo, que domina todos los palos del cante jondo por derecho, pero que se arropa por una banda con teclados y bases rítmicas electrónicas, percusión y guitarra y de esa fusión sale un estilo inclasificable. Sus letras son pura poesía, con la crudeza de la realidad, la denuncia social y los fantasmas interiores, y las atmósferas que se crean en torno a sus canciones, son psicodelia y alucinación. Una experiencia ante la que se rindió un público que abarrotaba el recinto. Su último disco, "Colombiana", explora nuevos caminos y le abre, aún más, al mundo.