Bienvenida multitudinaria en Sonorama Ribera

Sonorama Ribera ya está aquí, a la espera de descubrir por fin el nuevo recinto que abrirá sus puertas hoy, el festival ha comenzado con una fiesta de bienvenida multitudinaria celebrada la noche de este miércoles en el recinto ferial. Desde las ocho y media de la tarde y con la animación de Dj Filo y Dj Ziry a lo largo de la noche, diferentes grupos se dieron cita para ofrecer los primeros conciertos de esta vigésimo segunda edición. Naranja, Presumido, Siloé, Mastodonte y Ladilla Rusa eran las formaciones confirmadas para este miércoles, sin embargo, un hueco en los horarios etiquetado como sorpresa mantuvo la incertidumbre hasta conocer que quién ocuparía este espacio sería la banda Comandante Twin.

Con un público totalmente entregado los grupos fueron desfilando por un escenario creado para la celebración de la bienvenida y la despedida, lugar en el que los artistas hicieron alusión en varias ocasiones a la cantidad de personas que se habían acercado hasta esta primera fiesta recibiendo de vuelta la, ya mítica, consigna “escenario principal”. La capital de la Ribera estuvo en la boca de cada banda, llegando incluso Siloé a tocar su particular versión de Toro de El Columpio Asesino en la que cambiando la letra introducía el viaje “de Aranda hasta Madrid... toda la noche”. Fito Robles, además, anunció que esta no sería su única intervención en Sonorama Ribera ya que sería parte de una de las sorpresas de la Plaza del Trigo. Mastodonte, con la voz de Asier Etxeandia, fue uno de los conciertos más coreados de la noche, aunque, por su puesto, la actuación de Ladilla Rusa consiguió reunir a la mayor parte del público saltando y cantando sus canciones más conocidas como “Mackauly Culkin”, la cual repitieron dos veces demostrando con ello que no son demasiado ortodoxos. Cuando los conciertos finalizaron en el recinto ferial, la fiesta continuó con Man Pop y Blutaski en el centro de la localidad, extendiéndose hasta las 4 de la mañana.

Una de las costumbres que caracterizan a esta primera noche de Sonorama Ribera es el concurso de disfraces que cada año atrae a más participantes. Naves espaciales, Ladilla Rusa y otras tantas ideas originales, este año el premio, compartido, ha recaído en “Futurama Ribera” y “Boomer Maxiroll” quienes, como recompensa, recibirán cerveza Desperados gratis durante un año

Durante la fiesta de bienvenida no faltaron las reivindicaciones por la falta de infraestucturas, la reapertura del directo era protagonista absoluta en el escenario con una pancarta, los Dj's también recordaron que Aranda necesita ser escuchada por parte de las administraciones para solventar los problemas que acarrea la falta ciertos servicios en la comarca.

