Pedro Martín pide a Ciudadanos que no expulse a los consejeros del Cabildo

El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín se ha referido, en declaraciones a Radio Club Tenerife, al expediente de expulsión, ejecutado por la cúpula de Ciudadanos, a dos de los consejeros de la formación naranja en la corporación insular por la presentación de una moción de censura. En este punto, Martín espera que Ciudadanos recapacite y no se consume la expulsión de forma definitiva."Soy cauteloso. Por el momento nos han dicho que han recurrido esa expulsión y no es firme y espero que Ciudadanos reflexiones porque todos los miembros que conozco de esa formación política en Tenerife y que tienen alguna representación política estarían fuera y eso no tendría mucho sentido. El único motivo para expedientar a los consejeros del Cabildo de Tenerife ha sido por llegar a un acuerdo con el PSOE y un partido que aspira ser de centro debería tener en cuenta que si es capaz de sentarse y llegar acuerdo con VOX pues tambien puede hacerlo con el PSOE" . explicó Martín.

Cabe recordar que la comisión de régimen disciplinario de Ciudadanos (Cs) ha abierto un expediente con suspensión cautelar de militancia a sus dos consejeros en el Cabildo de Tenerife, por suscribir una moción de censura contra el presidente de la institución, Carlos Alonso, de Coalición Canaria.

La moción, con el socialista Pedro Martín como candidato, fue presentada por los once consejeros del PSOE, los dos de Ciudadanos y los tres de Podemos, aunque estos últimos se limitarían a votar a favor y no se incorporarían al gobierno insular.Ciudadanos había anunciado previamente que en ningún caso apoyaría una moción de censura que incluyera a Podemos porque "es una línea roja del partido" y emplazaba a sus dos consejeros a mantenerse en la oposición frente al acuerdo para un gobierno en minoría de CC y PP.