Debate abierto: ¿Hay que cobrar por acceder a Medina Azahara?

Visitar la ciudad califal de Medina Azahara es gratis. El turista tendrá que pagar, en todo caso, 2’10 euros para que un autobús lo suba desde el Centro de Recepción de Visitantes, donde dejará su coche particular, para llegar al yacimiento. Allí se paga por el transporte, pero no por la Cultura.

Un grupo de empresarios anima a la Junta de Andalucía, que es quien gestiona este espacio declarado Patrimonio de la Humanidad, cobre una entrada a los turistas para acceder. ¿Por qué se pagan casi 15 euros en La Alhambra, 25 para subir a la Torre Eiffel, 10 para entrar en la Mezquita de Córdoba y nada en la ciudad califal? Esa esa la pregunta que se hacen y que ha trasladado en Hoy por Hoy Córdoba Manuel Ramos, notario y propietario de la Casa de las Cabezas. Ramos, junto a otros empresarios del sector, canalizará a través de CECO un manifiesto que propone que en Medina Azahara se pague, pero también en la Sinagoga y en otros museos autonómicos como el Arqueológico o el Bellas Artes donde la entrada es gratis para ciudadanos de la Unión Europea. Mantener la entrada gratuita, asegura, es una especie de competencia desleal de la administración con respecto a quienes sí cobran en sus museos, como el es el caso de la Casa de las Cabezas, e intentan sacar sus proyectos turísticos adelante.

Esta propuesta de los empresarios recoge el guante lanzado por la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, la popular Patricia del Pozo, que en una entrevista en la agencia Europa Press indicó que la Junta "está analizando y estudiando" el cobro de entradas en los museos y monumentos andaluces, de modo que este dinero "revierta directamente" en su mantenimiento, aunque, precisó que "no hay ninguna decisión tomada aún". Del Pozo anunció que lo recaudado “siempre va a retornar al ciudadano, porque ese dinero revertiría en tener los monumentos en perfecto estado", y reconoce que el presupuesto es bajo. No especifica del Pozo si el posible cobro serviría para ampliar las partidas vinculadas con la Cultura, y no de manera imprescindible con el Turismo, como ya han reclamado los investigadores para avanzar en el conocimiento del lugar. Es algo que pone sobre la mesa la Asociación de Amigos de Medina Azahara que estaría de acuerdo en cobrar por el acceso al conjunto arqueológico, pero con dos premisas.

La primera es que la administración arbitre un método para que garantizar el acceso al yacimiento a cualquier persona que tenga interés conocerlo y por algún motivo no pueda pagar la entrada. Entienden que hay sistemas de bonificación que pueden garantizarlo. Y por otra parte sostienen que el incremento de los visitantes que está teniendo Medina Azahara tras su declaración por la Unesco tiene que verse correspondido con un incremento en los fondos destinados a la investigación y la difusión del yacimiento. Lo ha explicado Curro Crespo, de la Asociación de Amigos de Medina Azahara en Hoy por Hoy Córdoba.

Por su parte, la primera teniente de alcalde y delegada de Turismo y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás (Cs), dice que "es un tema que hay que analizar entre todos en profundidad, con los agentes sociales, y valorando realmente lo acertado o no de cobrar por la entrada a museos". En declaraciones a los periodistas, la concejal ha manifestado que "cobrar la entrada a los museos puede tener unas consecuencias positivas", pero, según ha expuesto, "hay que aunar los criterios absolutamente de todos aquellos que tengan algo que decir". Albás ha citado la posibilidad de "poder abrir los museos por la tarde", además de cobrar una entrada, remarcando en este caso que "también hay que mirar que en el resto de Europa en todos los museos se paga", por lo que "hay que valorarlo".

La Asociación de Museólogos y Museógrafas de Andalucía (AMMA) se ha mostrado también a favor de cobrar entrada en los museos y conjuntos arqueológicos que gestiona el Gobierno autonómico porque "la cultura, como todo, cuesta dinero", siempre y cuando lo recaudado revierta en el lugar por el que se paga y se de un "servicio de calidad", según informa Europa Press.

La Asociación Profesional Española de Historiadores del Arte (Aproha) ha valorado este miércoles la posibilidad planteada por la Junta de Andalucía de cobrar entrada en los museos y conjuntos arqueológicos que gestiona y ha hecho un llamamiento a no centrar exclusivamente el debate en ese tema, sino en "si la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico está bien dotada", porque, en los últimos años, "ha habido un retroceso importante a causa de la crisis".

Así se ha expresado en declaraciones a Europa Press el presidente de la asociación y catedrático de Historia del Arte en la Universidad de Granada (UGR), José Castillo, que ha reclamado a la Administración autonómica "que dote de personas y medios" esta rama de su Gobierno, ya que "eso permitirá un adecuado desarrollo" de las políticas patrimoniales.