Los detenidos por agredir al jefe de la Policía Local de Punta no pasarán a disposición judicial hasta mañana

No será hasta mañana cuando previsiblemente pasen a disposición judicial los tres detenidos por la trifulca ayer con los agentes de la policía local de PUnta Umbría en una operación contra la venta ambulante sin licencia. Se trata dos vendedores, uno de ellos fue el que asestó tres puñaladas en el abdomen al jefe de la policía local y un hombre que se metió en la disputa para defender a los vendedores ambulantes. Las investigaciones realizadas por el Equipo de Policía judicial de la Comandancia siguen abiertas por lo que no pasarán a disposición judicial hasta que no se finalice la instrucción.

El subinspector de la Policía Local continúa en el Hospital Juan Ramón Jiménez en observación y fuera de peligro.