ONCE crea 61 empleos en Jaén en 2018

El grupo social ONCE ha creado 61 empleos en la provincia de Jaén en el año 2018. Son datos que se desprenden del balance realizado este jueves sobre la actividad de la gestión del grupo que integran ONCE, fundación ONCE e Ilunion y que, según Rosario Sedano, directora de la organización nacional de ciegos en Jaén, trabaja para crear "empleo de calidad".

Cristóbal Martínez Fernández, delegado territorial de Andalucía, Ceuta y Melilla, afirma que este balance les ha consolidado "como cuarto generador de empleo de España, sacando de las listas del INEM a más de 11 mil personas", 556 de las cuales, trabajan en la provincia de Jaén.

Las ventas de la ONCE se han incrementado en más de un 7% en la provincia durante el pasado año y su inversión social superó los 3,8 millones de euros.