Javier Armentia: "No es el mejor año para ver perseidas"

Las Perseidas este año coincidirá con las noches del 11 al 13 de agosto, por ello, el Planetario de Pamplona ha organizado una serie de actividades alrededor de ellas.

Este sábado a las 18:00h tienen una sesión especial, "donde se trata de comprender, mirando al cielo, qué son las perseidas, cómo los fragmentos del cometa Swift-Tuttle choca contra con la tierra, vienen a muchos kilómetros por hora y se queman en el atmósfera".

Además quieren conseguir que todo el mundo pueda mirar al cielo durante este fin de semana y que se preparen porque el domingo y el lunes estarán en Ujué disfrutando de las actividades y de las estrellas fugaces, a pesar de que "este año no hay ningún sitio que vaya a estar oscuro porque tenemos bastante luna, eso quiere decir que no es el mejor año para verlas, ni para medirlas, ni para hacer ciencia con ellas, pero no queremos dejar de disfrutarlas".

Ruben Sánchez, alcalde de Ujué, cuenta que el pueblo es el lugar apropiado para la ocasión, caracterizándose por estar a una buena altitud y de poca luminosidad que aprovechan para que la gente que quiera pueda ir y observarlas.

La zona de observación será en una antigua era que se encuentra a las afueras del pueblo, por ello desde el planetario pondrán un servicio de autobuses desde Pamplona para que toda persona que esté interesada en asistir pueda verlas, y además los hosteleros de Ujué ofrecerán servicio de merienda y cena a los visitantes.