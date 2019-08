Regresa otro de los héroes del ascenso

Enzo Lombardo va a ser el próximo. El futbolista francés, el Mallorca y el Racing ya están de acuerdo en repetir la cesión que tan buen rendimiento dio la pasada temporada y a estas horas solo falta hacer efectiva la operación que el cuadro balear firme a alguno de los jugadores de banda que le ha pedido su entrenador, Vicente Moreno. Es una cuestión de número, el técnico valenciano prefiere que Lombardo se siga formando en El Sardinero, pero para dar el visto bueno a su salida necesita otro extremo..., que todo apunta a que está al caer.

Lombardo acaba de renovar contrato con el equipo bermellón hasta 2023, tiene 22 años y la pasada temporada jugó 37 partidos a las órdenes de Iván Ania. Como todo el racinguismo recuerda, fue uno de los héroes de Son Malferit y jugó los 180’ de aquella eliminatoria contra el Atlético Baleares.

Enzo, francés de origen italiano, converso a la religión musulmana, es un chico muy introvertido, pero desde el primer momento se integró perfectamente en el vestuario verdiblanco y creció al ver que su entrenador que le consideraba importante en su planteamientos. Polivalente y con más desequilibrio que gol, Lombardo jugó en las tres posiciones por detrás del delantero, aunque mayormente lo hizo en la izquierda, a pie cambiado.

El que no fichará por el Racing, pese a aparecer en las quinielas, es el jugador del Athletic Asier Villalibre. El director deportivo del Racing, Chuti Molina, fue muy claro al respecto: "El que nos desechó en diciembre no jugará aquí. Es imposible, antes me voy yo". Más claro, agua.