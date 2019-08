"Hay equipos que seguro que se frotan las manos con nuestros problemas"

Tratando de ponerle al mal tiempo buena cara, no eludiendo ninguna pregunta, dolido y, sobre todo, honesto, Marcelino García Toral ha atendido esta tarde una batería de preguntas durante 35 minutos en la previa del partido contra el Inter de Milán del próximo sábado en la 48ª edición del Trofeu Taronja.

El técnico asturiano no ha ocultado la grave crisis experimentada por la sociedad, confirmando -tal y como informaba hoy Ser Deportivos- que el Valencia sigue bloqueado en materia de fichajes: "Estamos igual que hace unas semanas. Todo lo que sucedió paralizó todo el movimiento de mercado y después del acuerdo creía que se iba a dar una mayor celeridad a todas las operaciones pero estamos en un punto similar".

Visiblemente disgustado, García Toral se mostró sorprendido por todo lo ocurrido: "Es difícil de entender. A mí no me consta una falta de confianza, porque estuvimos cara a cara y no nos lo comunicaron. Se trata de una situación inesperada y deberíamos evitarla. Por el bien del valencianismo, de la plantilla y para seguir creciendo. Hay equipo que seguro que se están frotando las manos con nuestros problemas".

Con respecto a los fichajes que requiere la plantilla, Marcelino señaló -en la línea informativa de la Cadena SER en Valencia- que el equipo necesita tres refuerzos: "un futbolista ofensivo para tener más opciones arriba, un central y un lateral que nos ayuden a completar nuestra defensa".

Todo lo contrario sucede en la banda derecha del centro del campo, donde Carlos Soler, Ferran, KangIn y Jason generan un evidente overbooking. "Intentaremos no quedarnos con cuatro jugadores en la misma posición. Tendremos que buscar soluciones", reconoció el técnico valencianista.