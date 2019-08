La lluvia obliga a trasladar al interior del Museo do Mar el concierto de Solpores do Museo

El Museo del Mar de Galicia nos está regalando tardes de buena música. Ya se han pasado a ponerle banda sonora a las puestas de sol Baiuca, Presumido, Villanueva o Amaro Ferreiro. Este jueves a las 20:30 le llega el turno al grupo vigués Moon Cresta y a los madrileños Aurora & The Beatrayers. El rock vigués bajo el emblema del “power & funk” de la banda liderada por David Vázquez (Mr D) sonará en su ciudad después de pasar por el Sonoaire de Redondela o las Festas do Apóstolo en Santiago. El aforo está limitado para 300 personas y las invitaciones (todos los conciertos son gratuítos) se agotaron en menos de 48 horas. Eso sí, con cambio de ubicación motivado por la lluvia prevista. Los anteriores conciertos habían sido en el exterior del museo pero, ante las previsiones de lluvia durante toda la tarde-noche, la organización de Solpores do Museo ha decidido trasladar la ubicación del evento al segundo edificio del Museo do Mar para evitar complicaciones.

Quedan por pasar por estos Solpores do Museo do Mar Zenet, Joe Crepúsculo, Soleá Morente o Xosé Manuel Budiño.