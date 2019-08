El festival Vodafone PAREDES DE COURA acerca al norte de Portugal a: Suede, New Order, The National o Patti Smith

Son ya 26 años de historia del Festival Paredes de Coura, un macro evento que tiene lugar a 60 kilómetros de Vigo cada mes de Agosto. Centenares de grupos y/o artistas internacionales de primer nivel han actuado en este festival como: Bauhaus, Foo Fighters, Placebo, Morrisey, Incubus, Nine Inch Nails, The Cramps, Stone Temple Pilots, Sex Pistols o Coldplay entre muchos otros.

Para esta edición 2019 se ha cerrado un cartel que contará con los directos de: Suede, New Order, Spiritualized, The National, Patti Smith, Father John Misty, Car Seat Headrest y así hasta más de 40 grupos y artistas que durante cuatro días inundarán de música la Praia do Taboão en el municipio de Paredes de Coura que por su proximidad a Galicia contará con la asistencia de miles de gallegos que se desplazarán hasta ese magnífico entorno del rio Taboão.

Consulta el cartel del festival en > https://www.paredesdecoura.com/cartaz/

Apenas quedan entradas para el festival siendo un nuevo éxito esta edición. Consulta los puntos de venta en > https://www.paredesdecoura.com/bilhetes/