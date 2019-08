San Ginés responde a Dolores Corujo: "bendito sea Dios"

Pedro San Ginés ha pasado por los micrófonos de SER Lanzarote y ha repasado los principales asuntos de actualidad de la isla. El líder de CC ha explicado que no hicieron pública la deuda de Customer Travel con los CACT: "hasta que el PSOE nombró a Juan Félix Eugenio como consejero delegado de los Centros", explica. La deuda de más de medio millón de euros de Customer Travel con los CACT se generó durante la gestión de San Ginés, al que Corujo acusó de haber eliminado "los mecanismos de control" de los Centros y de realizar contrataciones arbitrarias. Corujo también aseguró que otras deudas como la de Tamaragua, no fueron reclamadas, tan solo lo fue la de Customer Travel. "Es falso", afirma San Ginés, "Tamaragua se declaró en concurso de acreedores, cosa que no hizo Customer Travel, y el Cabildo se personó", explica.

San Ginés también se ha referido al conflicto de la Cueva de los Verdes. Según Dolores Corujo, se estima que el Cabildo debe 24 millones de euros al municipio norteño "el Cabildo tiene ahora que asumir un pleito partidista por cuestiones orgánicas que tenemos que pagar todos los ciudadanos de Lanzarote", dijo Corujo. San Ginés responde: "Ahora ya van por 24 millones de euros, bendito sea Dios", sentencia. "A esos 24 millones hay que descontar los gastos y los cánones que ya hemos pagado", explica el líder de CC, que asegura que la cuantía es mucho menor a la que afirma la Presidenta. "En todo caso, van a hacer lo que ya hicimos, mejorar el convenio para compensar al Ayuntamiento de Haría", explica. Escucha la entrevista completa al líder de CC Lanzarote aquí: