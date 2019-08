Móstoles intensifica la lucha contra ratas y cucarachas

El Ayuntamiento de Móstoles ha anunciado la intensificación durante el verano de las labores de desinsectación y desratización en el municipio para actuar "de forma preventiva evitando la proliferación de plagas de cucarachas y ratas", dado su incremento en época de calor.

La intervención busca la prevención y reducción de roedores y cucarachas de la red de alcantarillado, conductos, zonas verdes, arroyos y edificios municipales, según ha destacado la concejal de Derechos Sociales y Mayores, Dolores Triviño (PSOE), en una nota de prensa.

"Ambas plagas ocasionan importantes problemas económicos y sanitarios a la población, además de enfermedades al hombre y a los animales domésticos", ha asegurado, animando a los vecinos del municipio a contactar con la Concejalía para comunicar cualquier incidencia.

La actuación consistirá, en primer lugar, en "un correcto diagnóstico de la situación, para el que los servicios municipales llevan a cabo exhaustivas inspecciones en las zonas a tratar".

Tras este examen inicial, se utilizarán productos eficaces para el objetivo perseguido, y procedimientos adecuados al diagnóstico según unos protocolos previamente establecidos, siembre "respetuosos con el medioambiente", insisten desde la Concejalía.

Por último, la campaña también prevé controles más intensos en aquellas zonas donde se ha detectado un problema recurrente o previsible, prestando especial atención en los puntos públicos donde se detecte una mayor presencia de animales ya sean domésticos o fauna silvestre.

Además, la iniciativa se complementará con la distribución de folletos informativos entre la población, solicitando la participación ciudadana para que pongan en práctica medidas preventivas.

Así, se aconseja no arrojar desperdicios a la calle, parques, solares u otras zonas como patios y jardines; utilizar las papeleras y contenedores en vez de tirar desperdicios al suelo; o no alimentar a los animales sin dueño, como gatos, palomas, etc., porque este alimento "puede acabar siendo pasto de las ratas".

También se reclama depositar las basuras en bolsas cerradas dentro de los contenedores correspondientes y respetar el horario establecido; no levantar las rejillas de los patios y revisar periódicamente el estado de conservación de estas.