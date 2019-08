María Herrera vuelve con las baterías cargadas en Austria

El Openbank Ángel Nieto Team vuelve con las baterías cargadas para la segunda cita de la Copa del Mundo FIM Enel de MotoE. Un mes después de la carrera inaugural de esta nueva competición de cero emisiones que utiliza energías renovables y que es un nuevo pilar en la estructura de categorías del Mundial de Motociclismo, los pilotos vuelven a la acción en el circuito de Spielberg, en Austria. Para esta segunda cita llega como líder el finlandés Niki Tuuli, vencedor en Alemania, por delante de Bradley Smith y de Mike di Meglio.

Los pilotos del Openbank Ángel Nieto Team Nico Terol y María Herrera llegan con fuerza a la segunda cita de la temporada de la Copa del Mundo FIM Enel de MotoE. El piloto valenciano, que fue décimo en Alemania, ha competido durante este mes en las 8 Horas de Suzuka, en una carrera de resistencia en la que se ha visto a un gran nivel. Por ello, Terol se siente motivado, con ganas de continuar aprendiendo sobre su nueva montura y de mejorar sus resultados de la prueba inaugural. Por su parte, su compañera María Herrera llega a la prueba de Austria con ganas de seguir creciendo. Herrera, a diferencia de Terol, ha competido en dos ocasiones en el Red Bull Ring de Austria, en 2016 y 2017, con una decimocuarta posición como mejor resultado en esas visitas. La joven piloto española aspira a aprovechar al máximo las sesiones de entrenamiento disponibles para afrontar la carrera con las máximas posibilidades de brillar. La segunda cita de la temporada de la Copa del Mundo FIM Enel de MotoE contará con dos entrenamientos libres en la jornada del viernes, un nuevo entrenamiento libre y una e-pole en la jornada del sábado y la carrera del domingo, que se disputará a ocho vueltas.

María Herrera: “Llego a Austria con muchas ganas después de un pequeño parón. Es un circuito que, en el pasado, se me ha dado bien. Después de haber desconectado y entrenado bastante durante estas últimas semanas, estamos preparados para afrontar esta carrera con la máxima motivación y con muchas ganas de competir. Es un circuito donde quien más suave conduzca puede salir beneficiado por las rectas que tiene, así que tiraremos fuerte desde el principio para estar preparados lo más pronto posible, ya que hay poco tiempo de entrenamientos, aunque contaremos con una tercera sesión de pruebas el sábado”.

Nico Terol: “Después de competir en las 8 Horas de Suzuka, donde me vi a un gran nivel, llego a Austria muy motivado. El circuito se acopla a mi estilo, por lo que he visto en imágenes, porque no lo conozco. Además, en esta carrera tendremos un entrenamiento libre más que en Alemania, y lo pienso aprovechar al máximo. Estoy preparado para luchar por un buen resultado, estamos trabajando bien y se está viendo”.