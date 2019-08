Huelga a la vista en los controles de seguridad del Prat

El asesor del comité de empresa de TRABLISA da por hecha la huelga indefinida que mañana empezarán los trabajadores de seguridad del aeropuerto de Barcelona.

En una entrevista en la Cadena SER, Joan Carles Giménez (que también asesoró a los empleados de Eulen en el mismo conflicto de hace dos años) dice que habrá muchos trabajadores que no irán ni a votar a la asamblea de las 10: “La huelga empezará mañana sí o sí. Los trabajadores no entienden qué tienen que votar si no hay ni propuesta sobre la mesa. No se desconvoca seguro. Lo que dice la gente es que no vendrá ni a votar”

Giménez considera que las posibles aglomeraciones que haya en el Prat serán culpa de la infraestructura, no de los trabajadores. Los servicios mínimos que se han fijado son del 9= por ciento.