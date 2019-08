El Vecindario Ace Gran Canaria, más sólido con Javier Sánchez

El últimomovimiento del club ha sido atar al colocador Javier Sánchez. El jugador de 23 años afrontarásu quinta temporada en el equipo grancanario. El joven jugador será una pieza importante dela plantilla; la temporada pasada fue nombrado mejor jugador de la jornada en dos ocasiones.

Otro año más, se suma a las filas del Vecindario ACE para competir al máximo nivel: “A pesarde que la posibilidad de poder fichar por otro equipo siempre está presente cada temporada,lo cierto es que nací aquí, me he criado aquí y en principio al menos de momento es dondequiero seguir jugando”. Las incorporaciones de este verano no han sido solamente en elterreno de juego. En los despachos, Juan Carlos Barcala, exjugador del conjunto isleño, asumióla vicepresidencia. “Es una gran incorporación para el club. Es un hombre con experiencia envoleibol y que puede ayudarnos no solo a corto, sino también a medio y largo plazo”, comentóSánchez.

Hasta el momento, son seis los jugadores que conforman la plantilla del equipo. Tres fichajes -Mena, Ata y Khripun- y dos renovaciones –Arabisen y Moisés Cézar- componen la formaciónque hasta el momento acompañarán a Javier Sánchez. El colocador tiene claro que se trata deuna liga “muy competitiva”, en la que cualquier rival “te puede ganar”. “Llevamos unos añosquedándonos a las puertas de disputar la Copa del Rey y creo que es un premio que ya nosmerecemos viendo la trayectoria de la última temporada”, explicó el grancanario.

El problema de la temporada pasada para alcanzar lo más alto en las competiciones fueron lasderrotas en los tie break, cuando los enfrentamientos estaban más igualados. Sánchez,consciente de la situación, defiende que “el núcleo duro del equipo” se mantiene, lo cual seráfundamental en situaciones como estas para que “no vuelva a suceder lo mismo”.