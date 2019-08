El Efesé dedica el cartel de su primer partido a Titi Sanz

El FC Cartagena, siempre atento a los detalles, ha dedicado el cartel de la primera jornada a Titi Sanz, jugador de la cantera que llegó a debutar en el primer equipo y que ha recaído en un cáncer. Bajo el lema "No importa el campo, este partido lo ganamos", aparece una foto de Titi Sanz, de espaldas, sobre el verde del Cartagonova, que no se encuentra en las mejores condiciones. Un gesto de apoyo que se suma a los muchos que ha recibido el chico, de 26 años, a través de redes sociales, tras hacer público su diagnóstico.

Titi llegó al Cartagena en el verano de 2014, en la antesala de la que sería una temporada horrible para los albinegros. Proveniente del Horadada y con pasado en la EF Los Alcázares de su pueblo natal, pronto demostró ser el jugador más talentoso de la tacada de jugadores jóvenes que firmó el Efesé de la mano de Sporto Gol Man para su filial, el CD Algar, en 2014. Pronto salió cedido hacia el St. Josephs de la liga gibraltareña, con el objetivo de que adquiriese experiencia. Sin embargo, este movimiento a la larga le perjudicaría.

En el siguiente mercado invernal, con el Efesé prácticamente abandonado a su suerte, y en el que se produjeron salidas como la de Pallarés o Nacho Neira, no pudo volver al Cartagena. El conjunto albinegro tenía los derechos suspendidos por impagos y no podía inscribir jugadores, por lo que no gozó de las oportunidades que otros chicos como Segura o Santisteban sí tuvieron, asentándose ese año en el primer equipo con la grave situación del club.

El siguiente verano, con Víctor en el banquillo, realizó la pretemporada con los albinegros, pero acabó siendo inscrito en el filial, igual que el aún albinegro Adama. Ese año fue convocado dos veces con el primer equipo, la primera en la jornada 15 ante el Villanovense, y después en la derrota por 3-1 ante la Balona, en la Línea de la Concepción, donde debutó, jugando algo más de media hora. Un lesión grave en el tobillo cortó completamente su progresión y al terminar la temporada dejó de ser sub23 por lo que las puertas del conjunto albinegro se le cerraron pese a tener un año más de contrato.

Tras un año más en el CD Algar recaló en el Bardadás de la Tercera División gallega, donde el cáncer testicular hizo su aparición, aunque los médicos lo pasaron por alto. La pasada campaña, en el Sportore Calcio de la quinta división italiana se le diagnosticó el tumor, por lo que abandonó temporalmente la práctica del fútbol. Tras haber sido operado y sometido a varias sesiones de quimioterapia, parecía que el cáncer había quedado atrás pero no ha sido así. El tumor se ha extendido al abdomen y el alcazareño seguirá luchando contra la enfermedad, eso sí, con muchísimo apoyo.