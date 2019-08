Castejón seguirá como alcaldesa de Cartagena y dice que Diego Conesa "no ha cumplido su palabra"

La alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, junto a los otros cinco concejales de Cartagena expulsados este martes del PSOE, ha comparecido ante los medios de comunicación, tras guardar silencio durante 24 horas. Ha comenzado agradeciendo las muestras de apoyo recibidas y habla de un "día duro" que pone fin a 20 años de militancia.

Ha citado a Pablo Iglesias Posse, fundador del PSOE y ha mandado un mensaje de tranquilidad, "el pacto de gobierno es firme y para los 4 años de legislatura". Además, "la decisión no va a modificar en nada la composicion del gobierno municipal" y que "los intereses de Cartagena están por encima de los intereses personales"

Indicaba Castejón que el PSOE "seguirá siendo su partido" y que se trata de una decisión dura para todos ellos. Hasta el ultimo momento esperaban que las ejecuticas regional y nacional tuvieran la sudiciente "altitud de miras" y "visión política" para darse cuenta de que su decisión de pactar con el PP no fue un capricho,

Reconoce que su error fue no consultar con ejecutiva y militancia el pacto de gobierno pero que apartir han acatado todas las decisiones del PSRM, renunciando a sus cargos órganicos, poniéndose a disposición de la gestora, renunciando a volverse a presentar a la reelección y guardando silencio hasta hoy como respeto al proceso interno del partido. A cambio de acatar todo eso, el Secretario General del PSRM, Diego Conesa les dijo que si acatan todo eso el expediente quedaria en una sanción y no una expulsión, por lo que "no ha cumplido su palabra".

Ha mencionado también otra serie de movimientos similares a su pacto llevados a cabo por el PSOE a lo largo de los años, ya que cree que "en cada territorio hay que tomar la decision que permita llegar a acuerdos estables y ser útiles a la ciudadanía". Por ello, dice, han hecho "lo propio, lo correcto y lo que demandaba la sociedad de cartagena". También mandaba también un mensaje de aliento a la militancia socialista.

Esperan que el partido rectifique y anuncian que van a recurrir, dentro del plazo de 10 dias hábiles. Consideran que se está cometiendo "una injusticia" con ellos y, sobre la posibilidad de fundar o integrarse en otro partido, no entienden que "en cuatro años el partido no corrija su decisión". De ratificarse esta expulsión, deberán dejar de ser el Grupo Municipal Socialista y formar un nuevo grupo municipal, que no recibiría las consiguientes subvenciones.