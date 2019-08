El Efesé presenta los dorsales de su plantilla

El FC Cartagena ya ha hecho oficiales los números que lucirán los jugadores de su plantilla durante la temporada que comienza, tras el cambio de normativa de la RFEF, tras seis temporadas sin dorsales fijos. Era una vieja aspiración de los clubes y aficionados de la categoría de bronce, que se vieron privados de una forma extra de conseguir ingresos a través de la venta de camisetas.

En cuanto a los números del Efesé, hay pocas sorpresas. El capitán, Cordero, llevará el 6, mientras que Santi Jara portará el 10 y Ayala el 5, sus números habituales la temporada pasada. Elady mantendrá el 11 que ya lució durante su renovación, mientras que Mario Fernández obtiene el dorsal 25, reservado a los terceros porteros, pese a que se marchará del club. Igor Paim, que aún tiene contrato pero que no entra en los planes deportivos y no ha realizado la pretemporada con el club albinegro, no obtiene ningún número.

Quedan libres por tanto los números 12, 15, 16 y 19, por las cuatro fichas que aún no están cubiertas, dos de ellas para mayores de 23. La lista completa es la siguiente:

1 - Marc Martínez

2- Andújar

3- Forniés

4 - Fucile

5- Ayala

6 - Cordero

7 - Quim Araújo

8 - Verza

9 - Caballero

10 - Santi Jara

11 - Elady

13 - Esteve Peña

14 - Carrillo

17 - Lucas de Vega

18 - Carrasquilla

20 - Carlos David

21 - Manu Viana

22 - Markel Extebarria

25 - Mario Fernández